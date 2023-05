La presentación de Luis Mena como nuevo entrenador de la Selección Chilena Femenina tuvo de todo. El DT explicó cómo será su proceso, las expectativas que tiene, cuándo comenzarán a competir y cómo trabajarán junto con su cuerpo técnico para los primeros desafíos.

Santiago 2023 es el próximo y principal. Entre el 23 de octubre y 3 de noviembre se desarrollará el torneo de fútbol femenino de los Juegos Panamericanos y la Roja será local. Aunque el evento no es Sub 23, Mena explicó que la idea es generar una mixtura con jugadoras jóvenes y experimentadas; así, podrá comenzar con el recambio, que es la piedra angular de su proyecto.

“Lo más importante es ponernos a trabajar lo más rápido posible. Sabemos que tenemos poco tiempo para poder armar una selección competitiva y que también tenga esas instituciones de recambio. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible, sacarle el máximo provecho a las fechas FIFA que vienen, tanto la de julio como la de septiembre, y tratar de aprovecharlas al máximo”, detalló.

Para Mena es crucial aprovechar a las chilenas por el mundo, siempre y cuando eso les permita no sobrecargarse. “Sabemos también que nuestras jugadoras del extranjero vienen con una carga alta y que hace mucho tiempo no han tenido descanso. Eso es importantísimo también dentro de la planificación y tratar de también sacarle el máximo provecho a las jugadoras que podemos tener acá en el medio local”, agregó.

“Ahí vamos a tratar con todas las áreas que nos presenta la selección, de scouting, de seguimiento de la jugadora, según el rendimiento que está teniendo en el momento, crear esta selección”, manifestó Mena.

El trabajo será en conjunto

“Tenemos que conversar con los clubes, tenemos que mostrarles nuestro proyecto, mostrarles nuestra idea para que también ellos se sumen a esto. Lo necesitamos a todos, de verdad. Necesitamos a los clubes, necesitamos a nuestra federación que siga apoyando. Necesitamos a los medios que nos den la mayor cobertura para seguir creciendo y llegar bien preparados a los Panamericanos que son en nuestro país”, comentó Mena.

Según el seleccionador, “estamos muy convencidos de que este proceso tiene que ser competitivo. Sabemos que es un desafío grande. Colo Colo y la selección en general, los equipos grandes, Universidad de Chile, el Chago o la Católica, no te permiten no salir a competir. Eso lo tenemos que tener claro y nosotros vamos a ser un equipo competitivo en todo sentido, que va incluyendo jugadoras del fútbol joven, jugadoras de selecciones menores, que tienen que tener un rodaje”.

“Uno piensa en que una jugadora de una selección Sub 17 que clasificó a un mundial hace poco tiene un partido en el fútbol profesional. Tiene que ser paulatino y tenemos que tener tiempo para poder trabajar. Eso es lo que nos ratifica la Federación y el proyecto que se está armando, que va muy bien encaminado. Pensamos en un recambio progresivo, que necesita tiempo, y por eso nos insertamos en este desafío grande. Nos dan el espaldarazo para, quizás hipotecar un poco los resultados, pero pensando siempre en que la Selección Chilena tiene que competir en todos lados”, añadió.

Lo importante, también, es seguir exportando futbolistas para tenerlas en más alta competencia. “Hoy no hay un número grande de jugadores en el extranjero, es un número acotado, pero las necesitamos a todas. Esto también va a ser mucho de mérito. Siempre en mi trabajo, en los lugares en que he estado, me gusta que se genere eso. Que la que tiene los méritos para estar en la selección, indistintamente donde esté, nos tiene que venir a aportar”.

La selección del futuro

¿Cuál es la idea principal? Que todas las Rojas trabajen juntas. “Tenemos una Sub 20 que lamentablemente no le fue bien, la selección Sub 17 fue la que clasificó al mundial. Pero Sub 17 tenemos jugadoras con 15, 16 años que no tienen bagaje en el fútbol profesional, y hay que ir llevándolas de a poco. Entonces trataremos de elegir lo mejor en el momento que esté nuestra jugadora, para que todas aporten ese granito de arena desde su lugar”, analizó.

“Estamos muy motivados en ese sentido, vamos a empezar a trabajar ya con todos los medios y todas las herramientas que nos provee la selección para poder hacer ese seguimiento de nuestras jugadoras, tratar de visitarlas, tratar de ir a ver en qué situaciones están. Hay algunas que están lesionadas también y hay que ver cómo podemos recuperarlas lo más rápido posible. Ahí también se involucran todas las áreas de la selección para llegar con un equipo lo más competitivo posible a estos Panamericanos que son importantísimos para el desarrollo de nuestras jugadoras”, agregó Mena.

La misión, entonces, es captar selecciones jóvenes. “Necesitamos de todas, y dentro de todas, y también trataremos de proyectar nosotros como un cuerpo técnico en todos los lugares para poder visualizar. Creo que sobre todo en las series menores lo más importante es la captación. Es importante poder hacer seguimiento a nuestras jugadoras, a las jugadoras más jóvenes, con la idea de que el día de mañana se puedan proyectar y estar en una selección adulta”, destacó.

“Vamos a tener ojo por todos lados porque, sobre todo en las selecciones menores, la captación es fundamental. De ahí han salido muchas jugadoras que hoy día están jugando a gran nivel; trataremos de mirar para todos lados para poder nutrir a nuestras selecciones jóvenes y que esas selecciones jóvenes después nutran a nuestra selección adulta”, sentenció el nuevo seleccionador.