Ante el gran baile de nombres que se han postulado para tomar las riendas de La Roja, el periodista Cristián Caamaño explicó que el ex zaguero central de la selección de Argentina es uno de los candidatos que más le gusta porque podría "imponer su sello en una selección que necesita mano dura". Y admitió que también le serviría para dar un salto de calidad en su carrera.

La triste despedida de la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas es una herida que poco a poco va cerrando, pero también hay que dejar un poco de lado el dolor para centrarse en lo que será el futuro del equipo y quien será el encargado de tomar las riendas.

Y para eso ha salido una amplia variedad de nombres en los cuales la ANFP podría encontrar al próximo estratega de La Roja tras la reciente despedida de Martín Lasarte, y entre ellos destacan Ariel Holan, Sebastián Beccacece, Gustavo Quinteros, Marcelo Gallardo, Gabriel Heinze, entre otros.

Justamente es este último adiestrador el que llama la atención de Cristián Caamaño, quien utilizó su espacio en Deportes en Agricultura para entregar las razones por las cuales le gustaría que el ex defensa central de la selección argentina de fútbol llegue a la banca del Equipo de Todos.

"Hoy Heinze está libre desde hace cerca de cinco meses y está en esa línea de clase B, pero puede transformarse en un clase A. Es muy joven (43 años) e hizo una buena campaña en Vélez Sarsfield, pero me parece que todavía está en una etapa de crecimiento", explicó de entrada el periodista deportivo.

Eso sí, después de eso advierte que "estos dos años sin actividad oficial le pueden servir mucho para imponer su sello en una selección que necesita mano dura, como la que tiene el ex zaguero de la selección argentina”.

Tras eso, Camaño hace énfasis en que “a mí me gusta Heinze porque en Vélez no era top de línea en cuanto a sueldo. Él venía de Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez, o sea, hoy en día los top top son Boca y River y después es absolutamente abordable para la ANFP".

"En el fútbol de la MLS no se le paga demasiado a los entrenadores, de hecho recordemos que fuimos a buscar a un técnico de allá como Matías Almeyda, existía un acuerdo económico y el tema es que no hubo acuerdo con la MLS entre comillas para pagar la indemnización que estaba establecida en el contrato", complementa.

Para concluir explica que "allá los técnicos no firman contrato con el club, firman contrato con la liga y ellos son los que tienen que visar las salidas y la selección no llegó a ese acuerdo porque no pudo pagar esa indemnización", con respecto a Almeyda, pero indicó que Heinze ahora es más abordable tras salir del Atlanta United estadounidense.