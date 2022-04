Se comienza a definir el futuro de la selección chilena, una vez que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, regresó al país tras estar en el sorteo del Mundial Qatar 2022, además de participar de reuniones de la Conmebol.

En su arribo, el dirigente manifestó algunos lineamientos del futuro de la selección chilena, donde de inmediato descartó un nombre que estaba agarrando fuerza: Manuel Pellegrini.

"Está en otro nival y no creo que sea su objetivo venir a Chile. Podría hablar con él y yo se su respuesta, porque hablo con Arturo (Salah) y me dice que todavía no quiere venir por Chile", precisa.

"Clase A son 12 millones de dólares al año, libre de impuesto, o sea hablamos de 16 millones. La ANFP no tiene. Tenemos que ver el presupuesto, porque vamos a canalizar y distribuir el presupuesto con un fin que es lo deportivo. Hemos rebajado un 22% todos los costos en la ANFP, bajando empresas asociadas que cumplían servicios donde hasta donde habían asesores de imagen del antiguo directorio", destaca Milad.

Eso no es todo, porque aseguró que han ido avanzando en un nuevo nombre, donde revela conversaciones con tres candidatos, aunque se tomarán su tiempo para tomar una determinación

"Estamos hablando con técnicos. Primero hay que ver si quieren. Segundo mostrar dos o tres alternativas. No podemos ir con alguien que acepte y después aceptamos en el Consejo y después dice que no va. Yo he hablado con dos técnicos, estamos en conversaciones, Cagigao con uno. Vamos a ir presentando al directorio la propuesta económica , plan de trabajo porque es un plan de trabajo a cuatro años que tenemos que desarrollar", enfatiza.

En la misma línea, el presidente asegura que tienen definido el perfil que buscan como entrenador de la selección chilena y donde están basando su búsqueda.

"Que conozca el fútbol sudamericano, no específicamente el chileno. Que tenga capacidad de formación, de educación y reeducación, por los futbolistas que tengan unos vacíos técnicos y tácticos. Con visión de futuro, pero no con lentitud que se requiere, porque en marzo nos toca las Eliminatorias, generalmente toca con un equipo grande, que puede ser Brasil, y tenemos que llegar preparado, es un esfuerzo de todos", finaliza.