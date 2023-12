A pesar que en los últimos días su nombre ya no suena con fuerza como antes, la realidad es que durante su estadía en el país, Gustavo Quinteros suena como candidato para ser el entrenador de la Selección Chilena, luego de su paso de tres años por Colo Colo.

Incluso tras su salida del Cacique, se pensaba que iba a subir con fuerza su candidatura para ser el sucesor de Eduardo Berizzo; sin embargo, en diálogo con TNT Sports reconoció que desde la ANFP no se han comunicado con él para ofrecerle el cargo.

Sin embargo, Quinteros advierte que “el año pasado me llamaron desde la Selección, en julio o agosto, no recuerdo, era un momento en que debía tomar una decisión, yo le dije a (Francis) Cagigao que no me iba a ir de Colo Colo hasta que no terminara el contrato”.

“Yo imposible que pueda dejar al club, a los jugadores a mitad de campeonato, siendo punteros, para salir campeón, ¿cómo iba a dejar un proceso a mitad de camino? Es imposible“, señala el santafesino, quien sin embargo, admite que está abierto hoy a tomar la conducción de La Roja.

“Una selección es un nivel donde con pocos días, poco trabajo, tienes que formar un equipo, hacerlo jugar bien y dejar contento a un país; es un desafío muy difícil e importante, donde compites a un modo internacional constantemente. Por supuesto que me gustaría, pero hoy nadie me llamó“, sentencia Quinteros.

¿Cómo está la búsqueda de técnico en La Roja?

Desde la dirigencia del fútbol chileno, se han tomado con calma la búsqueda de su nuevo entrenador, donde el favorito del medio es otro argentino, como Ricardo Gareca; pero el presidente Pablo Milad, se puso un plazo fatal para encontrar DT.

“Marzo es el tope fatal, creo que puede ser antes, a lo menos un mes antes de la fecha FIFA. Tenemos tiempo, no tenemos prisa, pero no trabajamos sin pausa”, afirmó el mandamás de la ANFP.

¿Cuáles fueron los números de Quinteros en Colo Colo?

El santafesino dirigió 154 compromisos en el Cacique, con 79 victorias, 42 empates y 33 derrotas, yéndose del club con un 60,39% de rendimiento, donde ganó cuatro títulos en su paso: dos Copa Chile (2021 y 2023), una Supercopa de Chile (2022) y un Campeonato Nacional (2022).

