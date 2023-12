Fue el viernes pasado, luego del directorio de la concesionaria Blanco y Negro, que se tomó la decisión de no renovar al técnico Gustavo Quinteros de la banca de Colo Colo.

Un día antes, tras regresar desde Iquique, donde se coronaron como los campeones de la Copa Chile ante Magallanes, que el entrenador viajó hasta Argentina, sabiendo que un día después se tomaría una importante decisión.

En compañía de su familia, fue informado a la distancia de que su proceso terminó en el club, lo que no lo dejó para nada contento, ya que perdió la oportunidad de una despedida.

Algo que enfatizó en una entrevista con TNT Sports, donde más allá de criticar la decisión del directorio, asegura que los años en Chile lo dejaron con buenas relaciones con mucha gente.

Ingrata despedida

Quinteros está aprovechando las vacaciones para estar con su familia, algo que no se daba hace mucho tiempo, sin la obligación de estar pendiente del armado del plantel.

Por lo mismo, tras salir de Colo Colo, asegura que lo que más lamentó es no poder despedirse en persona, para poder dar un abrazo a toda la gente que confió en su trabajo.

“Me hubiese gustado despedirme con un abrazo, en una conferencia de prensa y con toda la gente. Despedirme de todos los amigos que hice en Chile. Me hubiese gustado agradecer a todos, no lo he podido hacer. Me vine y salió la noticia”, comenzó explicando.

“Quiero agradecer mucho a la gran hinchada del club, que siempre nos apoyó cuando llegamos. Fue en el peor momento del club, poniendo el hombro y tratando de sacar lo mejor para que el gigante no se fuera al descenso. Agradecer a la gente que siempre llenó en las buenas y malas, excepto en la pandemia o cuando nos clausuraron. Agradezco a todo el cuerpo técnico, a toda la gente del club, utileros, cancheros, gente de cocina, lavandería, marketing, a la gente del periodismo”, explicó.

“En especial todo a los jugadores. Me hicieron ganar un montón de cosas, ser más ganador de lo que venía haciendo, a todos por sus palabras, mensajes, audios y llamadas. Ahora estoy un poco más tranquilo. Me puedo despedir ahora de todos y me quedo tranquilo”, precisó.

La forma

Fue la última reunión la que cerró la etapa de Gustavo Quinteros en Colo Colo, donde aprovechó de agradecer a la dirigencia por el respaldo que tuvo en todas las temporadas.

“La forma, me hubiese gustado una conferencia, darnos la mano con el presidente, agradecerle todo, la confianza. Es muy importante Aníbal Mosa y Marcelo Espina, que fueron en un momento difícil. Valladares y Marchant fueron excelentes. Ese año 2022 llegaron Lucero, Pavez, los primeros días de pretemporada gracias a esa gestión, de gente del Club Social y Deportivo, que fueron fantásticos. Lo mismo Aníbal, lo mismo Alfredo, que nos apoyó en todo junto a Morón”, comentó.

Pese a esto, sabe que el directorio, o alguna persona, alzó la opción de dejarlo al margen, aunque espera que esto será lo mejor para el club en las competencias que vienen.

“Lo dije antes, la decisión la tendrán los directores, o alguno de ellos. Sabían perfectamente lo que había que hacer, querían cambiar la historia donde sólo una vez se pasó de fase, en 2018 con Barrios, Paredes, Valdivia, etc. Ese equipo fue el que pasó de fase y jugó cuartos. después los otros entrenadores que estuvimos no lo pudimos hacer”, detalló.

Confianza

Una de las claves para su salida, hablaba de un desgaste de Quintero y su cuerpo técnico con los jugadores, que, según Colo Colo, fue un motivo para no alcanzar los objetivos.

“EL desgaste no es cierto, tengo la mejor relación con todos los jugadores y se puede comprobar. Eso es mentira. Ahora que yo exija lo que me exige la gente, es una cosa. Que ellos quieran hacerlo o no. Ellos no quieren hacerlo. Yo le doy la prioridad a Colo Colo siempre que demos un paso más adelante, si ellos decidieron que no habrá renovación esto se terminó”

“Vine en el momento más difícil. ¿Te imaginas a Colo Colo en la B? No pasó, yo me jugué la vida por este club. Me vine en auto y me decían que estaba loco. Me jugué la vida, me manejo por convicciones. No salí dos veces campeón porque el de la seremi no era de Colo Colo y nos puso contactos estrechos en un récord mundial”, cerró.

