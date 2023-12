Gustavo Quinteros responde con todo a Camacho: "No quiero dar espacio a alguien que no existe"

El técnico Gustavo Quinteros interrumpió sus vacaciones, luego de salir de Colo Colo con el fin de su contrato que no fue renovado por la concesionaria Blanco y Negro, para golpear la mesa por las polémicas palabras del presidente del Club Social y Deportivo, Matías Camacho.

Fue en conversación con TNT Sports, donde el ex entrenador del Cacique aseguró que sus dichos eran mentira y que tenía cómo demostrar que sus acusaciones no tenían un sustento.

“Con Edmundo Valladares y Edison Marchant las cosas eran distintas, no sé por qué el cambio, porque no fue bueno para el club. La mayoría de los jugadores no tiene relación con ese personaje que sale a hablar y tratar de difamar. La gente que me conoce, la gente inteligente sabe cómo soy como profesional, no creo que se contagie de mentiras”, comenzó explicando.

“Estoy tranquilo y no quiero dar espacio a alguien que no existe, que no hizo nada positivo en la temporada. Cuando ganamos entraba al vestuario pero los jugadores no tenían relación directa. Después me enteré que habló, pero no quiero darle minutos de mi vida, dijo que tenía mala relación con los jugadores. Los primeros que me llamaron fueron Maxi Falcón, Pavez y Amor”, precisó.

Representantes

Una de las acusaciones contra Quinteros aseguraba que se sentaba con representantes a negociar, algo que el entrenador quiso dejar en claro en la conversación.

“Me vincularon con uno importante en Chile (Felicevich), como que era mi representante. A mi no me metió ningún representante en Colo Colo, ni intermediario. Me llamó Marcelo Espina, yo no tengo representante fijo. Yo valoro y arreglo. En Emiratos me llevó un argentino, a la UC otro argentino, a Colo Colo directo con Espina y Mosa que me llamaron”, precisó.

“Yo cuando vine llame a Daniel Behar, que es el que trabaja agencia importante en Chile, para arreglar los documentos y me hace los contratos. Nunca tuve uno fijo. Por eso muchas mentiras, quieren desprestigiar y ensuciar para que no los sigan ensuciando”, destacó.

