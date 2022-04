El histórico ex lateral derecho de Colo Colo y la selección chilena Gabriel Mendoza sacó la voz en diálogo con RedGol tras la dura caída de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y se lamentó por el triste adiós que tuvo parte de la Generación Dorada, e incluso apuntó que "deberían haberse despedido en un estadio con 30 mil personas, que era el estadio Monumental".

Una muy amarga despedida tuvo la selección chilena en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 ya que tras caer inapelablemente ante Brasil y Uruguay no alcanzó para meterse en los puestos de repechaje y quedó fuera por segunda vez consecutiva.

Todavía no se cumple ni siquiera una semana desde el último duelo jugado ante la Celeste en el estadio San Carlos de Apoquindo y para gran parte de los hinchas la herida no está ni cerca de comenzar a cerrar, y así también lo dejó en claro recientemente Gabriel Mendoza.

El Coca conversó con RedGol tras la triste caída de La Roja y reconoció que “por un lado, como hincha uno tiene cierta frustración más que rabia, pero por otro lado mucha tristeza y mucha pena por esta Generación Dorada".

Tras eso, fue consultado al respecto del doloroso adiós que tuvo parte de los históricos y disparó que "para mí deberían haberse despedido a un estadio con 30 mil personas, que era el estadio Monumental, donde había mayor capacidad de gente que podía entrar, deberían haberse despedido como se lo merecían independiente del resultado, ojalá hubiese sido uno positivo y que hubiéramos ganado, pero no se dieron".

Y para cerrar ese tema reconoce con tristeza que "la despedida de esta generación, o de algunos de esta generación, tenía que haber sido en grande, porque afortunadamente los aforos lo permitían”.

Inmediatamente después de eso fue consultado sobre lo que viene para el Equipo de Todos e indicó que “ahora este proceso ya terminó, se acabó y hay que empezar a pensar y a ver que es lo que se viene para adelante, porque lo que se viene ahora son elecciones para un nuevo presidente (de la ANFP)”.

El histórico ex lateral derecho del Cacique y de la selección chilena también se refirió a las palabras de Pablo Milad, quien culpó a los futbolistas tras la eliminación, y explicó que “aquí no hay culpa de los jugadores, aquí hay una culpa compartida. Creo que aquí el tema pasa por malas decisiones, absolutamente por una mala gestión y después en cuanto a lo deportivo estuvo mal el planteamiento, malas decisiones y un montón de cosas".

"Ahora empieza todo de cero y tendrá que haber un proceso donde se involucren a nuevas generaciones. Estuve leyendo lo que decía Arturo Vidal, muy malo el campeonato, poca preocupación de divisiones menores", continuó para después apuntar que él y varios más vienen adviertiendo eso hace rato.

"Eso nosotros los referentes hace cuanto tiempo lo venimos diciendo, no ahora, lo venimos diciendo hace mucho rato atrás, que el torneo chileno es malo, que no se le da tiraje a los jóvenes y los clubes no fomentan ni se preocupan, y eso hace que el fútbol esté malo. De hecho, tenemos que preocuparnos de eso para tener un recambio como se merece”, concluye.