Marcelo Ríos se refirió a lo que fue la eliminación de la selección chilena del Mundial de Qatar, asegurando en su particular estilo que no se les puede apuntar por haber fracasado en el intento después de todos los éxitos alcanzados.

En distendida charla con Radio Cooperativa, el ex número 1 del tenis comenzó diciendo que "no me gusta hablar mucho de deportes en que no estoy metido, para eso están los (Juan Cristóbal) Guarello y (Manuel) De Tezanos, que hablan de todo sin haber jugado nada. Para comentar de fútbol hay que haber sido futbolista. Puedo opinar, veo fútbol pero no sé de fútbol, no estoy metido en el tema".

Luego de esa introducción, comentó que la eliminación "es lamentable y siento que es como todo, como lo que me pasó a mí: cuando ganan son los mejores y cuando pierden son una mierda".

Ríos agregó que "hablo con Arturo y con Bravo, después de dos Copa América éramos los mejores del mundo y ahora somos como el ojete. No es así. Estaban un poco sobrepasados, cansados, la presión es alta. Después de ganar las Copa América querían que ganaran el Mundial y no es así. No somos un país que mundialmente esté arriba", analizó.

Finalmente comparó la situación del fútbol chileno con lo sucedido en el tenis, cuando a los grandes hitos deportivos no se les sacó el jugo. "No aprovecharon para sacar tenistas, no se hicieron clínicas ni recintos. No sé cómo trabajan en el fútbol, le echan la culpa a dirigentes, entrenadores, a Vidal y Bravo. En el tenis sí se lo farrearon, los presidentes fueron un desastre", manifestó.

Ejemplificó que "yo iba a Chile y jugaba frontón, porque no había nadie contra quién jugar. Ahora Jarry se vino a Estados Unidos, hay dos chilenos más en la academia de Bollettieri. Hay que salir de Chile porque no hay canchas buenas ni con quien entrenar".