Este martes Alejandro Tabilo (113° del ATP) se mide con el argentino Renzo Olivo (179°) por la primera ronda del ATP 250 de Santiago.

En la previa, la segunda raqueta nacional habló de su momento personal, de sus metas para 2022, y de la final que alcanzó en el ATP de Córdoba.

"Estoy muy feliz, disfrutando cada torneo. Trato de seguir, con mi equipo, concentrado y mantener este nivel. Es clave, tratar de no distraerse, hay que seguir trabajando. Este no es el momento para relajarse, al contrario, hay que meterle más horas, más firme y más motivado", señaló en Emol.

En cuanto a sus objetivos a corto plazo, indicó: "Ahora más que el top 100, estamos luchando para entrar a los cuadros de Roland Garros y Wimbledon. Y ver cómo sale para los Masters 1000. Jugar todos los torneos grandes sería lo ideal".

También se refirió a la primera final ATP de su carrera y reveló que Marcelo Ríos lo llamó: "Denis Shapovalov (14°) me felicitó y hablamos por interno, el Nico (Massú), (Fernando) González y el Chino (Ríos). El Chino me llamó y hablamos un rato. Estaba feliz por mí, hablamos de lo que había visto él. Es bonito saber que aunque no esté presencial, igual sí está metido en el tenis y viéndonos jugar. Eso no lo sabía y se agradece. Hablamos antes de la final, ayuda los consejos que da".

Respecto del partido de este martes, anticipó: "Va a ser un buen partido, Renzo juega muy bien, tiene mucha experiencia. Veré el partido que jugamos en Córdoba que nos fue muy bien y tratar de tomar las cosas buenas y malas de ese duelo. Vengo muy motivado, quiero dar un buen partido para todos los chilenos".

Y finalmente, ante un posible choque con Cristian Garin en octavos, afirmó: "Me siento mucho mejor, si se llega a dar sería un muy buen partido. Siempre es duro jugar con un chileno. También con la gente es difícil, que sería más neutral. Yo me siento mejor, he cambiado mucho mi juego desde el año pasado. Sería un lindo desafío, ya que Cris está muy metido y tiene un nivel tremendo. Espero que esté bien de las molestias (del hombro)".