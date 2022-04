Matías Almeyda es la primera opción que tiene la ANFP para que se encargue del cargo de entrenador de la selección chilena pero no es primera vez que su nombre está sobre la mesa, pues fue una de las grandes opciones para sustituir a Reinaldo Rueda y ahora lo es para hacerlo con Martín Lasarte.

El Pelado, actualmente en el San Jose Earthquakes de la MLS, tuvo todo adelantado para firmar con la Roja pero sus obligaciones contractuales no lo permitieron, algo que lamentó por sus deseos de asumir el cargo. "La verdad, estoy agradecido de la gente de Chile, a su director deportivo (Francis Cagigao), un gran profesional, y a su presidente (Pablo Milad)", dijo en febrero de 2021.

En una entevista con Radio La Red en su natal Argentina no escondió sus ganas de estar frente del Equipo de Todos. "El esfuerzo que hicieron para contratarme, y la propuesta deportiva y económica, que era buena. Lo agradezco, lo quiero hacer público", puntualizó el ahora principal candidato.

El trasandino sigue con la misma institución por lo que su situación no ha cambiado mucho. "Yo tengo algo firmado y nunca me he ido de un lugar peleado, no es mi estilo, no estoy acostumbrado a eso. Lamentablemente me quedé con ganas. Me quedé con muchas ganas", indicó.

Entre tanto, queda por ver si Almeyda será finalmente quien se encargue de la selección chilena, pero sin duda hay buenas relaciones del entrenador con las autoridades de la ANFP y es evidente que quiere este reto.