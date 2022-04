Un duro golpe sufrió la selección chilena, porque se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022, lo que generó la partida de Martín Lasarte de la banca nacional, debido a que en la ANFP no le renovaron el contrato al uruguayo.

Tras la salida de Machete hay que encontrar a un reemplazante, porque Francis Cagigao señaló que es una "aberración" tener a un DT interino por todo 2022, por lo que ya empezaron a conversaron con los candidatos.

El propio presidente de la ANFP, Pablo Milad, comentó que ya tuvieron entrevistas virtuales con los potenciales nuevos estrategas del cuadro nacional.

"Estamos hablando con técnicos. Primero hay que ver si quieren. Segundo mostrar dos o tres alternativas. No podemos ir con alguien que acepte y después aceptamos en el Consejo y después dice que no va. Yo he hablado con dos técnicos, estamos en conversaciones, Cagigao con uno. Vamos a ir presentando al directorio la propuesta económica , plan de trabajo porque es un plan de trabajo a cuatro años que tenemos que desarrollar", dijo el curicano.

Con este panorama, RedGol hizo el trabajo periodístico y una fuente de Quilín indica que uno de los primeros contactados para conocer su disponibilidad es el argentino Matías Almeyda, con quien ya habían negociado antes del arribo de Lasarte.

Ahora tiene cláusula de salida

El ex volante de la selección argentino y River Plate tiene contrato con San Jose Earthquakes de la MLS, pero ahora tiene una cláusula de salida, porque cuando quiso tomar la banca de la Roja no lo dejaron partir, situación que ahora no pasará, según cuenta el propio adiestrador.

"Mi contrato podría terminar mañana porque, después que le dije que no a la Selección de Chile, tuve posibilidad de hablar con el dueño y él, en sus palabras, me dijo que cuando yo considere que haya un momento para irme, él no tendría problema", le dijo Almeyda a Fox Sports el pasado 22 de marzo.

El transandino tiene ventaja, debido a que era la principal carta cuando dejó su cargo Reinaldo Rueda, y vuelve a conversar con los dirigentes chilenos, ahora con la opción real de poder firmar por la Roja cuando quiera.

Matías Almeyda es uno de los primeros contactados por la ANFP, que ya trabaja con todo para ratificar al nuevo entrenador, que estará para los partidos de junio de la selección chilena, en la primera fecha FIFA tras el final de las eliminatorias sudamericanas.