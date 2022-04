La selección chilena se quedó sin entrenador, porque el uruguayo Martín Lasarte termina su contrato y se va, luego de que no pudiera clasificar a la Roja en el Mundial de Qatar 2022, y este lunes tuvo su despedida.

Machete dio la cara tras su partida y entregó una conferencia de prensa, donde se mostró muy triste por no lograr el objetivo, que era al menos dejar a Chile en el quinto puesto de la Conmebol, para ir a un repechaje, situación que no estuvo ni cerca de darse, porque el cuadro criollo remató séptimo en las eliminatorias.

"El otro día, de casualidad, vi un reportaje en la BBC a un actor y lo tomé para mí: el criterio de éxito o de fracaso va relacionado con el objetivo y diagnóstico que se hace al principio. No sé, cuando empieza la Eliminatoria todos quieren clasificar, pero no será lo mismo para Venezuela o Brasil, porque el diagnóstico es dónde estoy, cómo estoy, qué tengo, en qué situación, todo eso condiciona la conclusión o no del objetivo final. Yo acepté las reglas y me hago cargo, no le tengo miedo a la palabra fracaso y es una realidad que no logramos un objetivo trazado, más allá que haya otros menos ampulosos que sí están cumplidos o en camino, eso nos deja cierta satisfacción. En lo otro tengo la misma sensación de duelo que hemos sentido todos", dijo el charúa sobre la no clasificación al Mundial.

"Más allá de las circunstancias, las aceptamos y somos responsables de no conseguir lo que queríamos. De autocrítica digo que hay cosas que uno deja pasar en pos de algo general. Me parece obvio entrar en las autocríticas de entrenador de un partido, poner a aquel, sacar a aquel, eso es lógico, veré las cosas de mi lugar y ustedes del suyo, respeto todo. Sí hay cosas que nos sobrevolaron en esta Eliminatoria a todas las selecciones, en particular a Chile, la pandemia, pero hubo otras. Hoy ya sin estar al mando las dejo para que no ocurran, no puede pasar que te modifiquen partidos y te pongan tres de visita con lo que significa la Eliminatoria en Sudamérica. Mourinho, algo conocido, dijo que es la más difícil por diferencia abismal. No fuimos los únicos perjudicados, alguna más que tuvo que cambiar entrenador. Quizás no haber lanzado las campanas al vuelo me lo cuestiono, con el diario del lunes, pensando y re pensando. Lo otro es poner 11 y estuviste bien o debiste cambiar, eso ocurre siempre", agregó.

Su despedida

Por otra parte, Martín Lasarte explicó cómo fue su trabajo al mando de la selección, y contó los problemas que tuvo debido a la pandemia.

"En abril el año pasado, cuando estábamos encerrados, teníamos previsto hacer algo presencial y lo hicimos por Zoom con todos los entrenadores de Primera y Primera B, recabamos mucha información interesante, sus ideas, nuestras ideas, no teníamos algunas referencias de jugadores y otros elementos que trasladamos a la dirección deportiva para hacer algo más macro. Sentimos que se pierden muchos futbolistas, Chile es muy largo, muy grande, no quiero ser irrespetuoso pero está todo muy en Santiago. Hay familias que no tienen la opción de apoyar a deportistas jóvenes y quedan en el camino. Teníamos una idea de un campeonato por zonas, para aglutinar a esos jóvenes. Sentimos el apoyo de los clubes y colegas en algunos casos, en otros quizás no, quisimos hacer algún microciclo y cada club, pensando en su actividad… fue imposible más allá de dos ocasiones y la vez que fuimos a Estados Unidos, que fue de las mejores cosas que nos pasó, enfrentar a México que lo vemos ahora. También quedaron algunas ideas", contó.

Además, Lasarte hizo una sentida despedida luego de estar en la selección chilena y aseguró que es "pro Chile".

"Hoy ya no estoy, me estoy despidiendo, creo que debe ser así y no escapando y mandando un saludo de lejos. Pero permítanme, con todo lo que pueden pensar ustedes, decir que yo soy pro Chile, me han tratado muy bien acá. Es hora de morder la situación, no mirarla, hincarle el diente, sino se harás más complicada. Puede que me falte alguno, pero pienso en Alarcón, Pulgar, Galdames y creo que ninguno más ha ido a Europa, compiten y no compiten. Hay una realidad. A excepción de Brasil y Argentina, la competencia en Sudamérica es distinta, están siempre los mismos en los torneos internacionales. Los futbolistas chilenos deben competir en otras ligas, no sé la forma, hay que buscarla, un convenio, sé que hay gente interesada que lo está haciendo, pero hay que hacerlo. El fútbol ya no pide sólo un caño o una jopeada, está bueno, o pegarle a la pelota, pero hoy pide velocidad, morfología, yo era alto con 1,80 cuando jugaba, hoy es normal para abajo. Pide otras cosas, y otras técnicas y tácticas. Está bien que la culpa es sólo del entrenador, pero si nos quedamos en eso, seguiremos en el mismo camino. Hubo responsabilidad, pero hay otros aspectos donde se debe hincar el diente. Cuatro años pasan volando y ojalá no nos tome la próxima pensando en lo fantástico del pasado", remató.