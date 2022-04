La más grande aparición en la selección chilena en los últimos años es Ben Brereton Díaz, quien desde que se puso la camiseta de la Roja rindió, y de inmediato se ganó el amor de los hinchas nacionales.

El atacante nacido en Stoke-on-Trent vivió sus primeros días como seleccionado nacional en 2021, debutando de la mano de Martín Lasarte en la Copa América de 2021, y en diálogo con la revista inglesa Four Four Two contó detalles de su primera vez en el camarín nacional.

"La primera vez en el vestuario estaba muy nervioso porque no podía hablar español, pero todos los muchachos son brillantes", dijo de entrada el goleador de Blackburn.

Luego, reveló quienes son sus mejores amigos: "con los que más me entendí fueron los hermanos Díaz, Paulo y Nicolás, son unos muchachos fantásticos. Y Tommy (Alarcón), que juega en La Liga con el Cádiz. Lo he disfrutado desde el principio. Aunque no hablo el idioma, me llevo bien con todo el mundo. Nos divertimos y jugamos FIFA. Me hacen sentir bienvenido, es un grupo unido”.

También contó cómo se relaciona con sus compañeros: "charlando en un inglés entrecortado. Aún puedes tener una conversación. No ha sido un problema".

Además, Brereton recordó el primer partido que le tocó jugar por Chile, cuando ingresó en el complemento en la paridad 1-1 ante la Argentina de Lionel Messi en la Copa América.

"Estaba muy nervioso, pero en ese momento no estaba pensando en Messi, era más, pensaba que ‘necesito venir y hacer algo aquí, y tener un buen desempeño'", expresó.