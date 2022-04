La información que ESPN México entregó hace algunos días de que Ariel Holan es candidato para asumir en la selección chilena pegó fuerte en los hinchas del Club León, el elenco que está dirigiendo en estos instantes el ex DT de Universidad Católica.

Es que a pesar de que marchan en sexto lugar y su lugar en la liguilla final está prácticamente asegurado, los fanáticos muestras mucho disgusto con la forma en que Holan hace jugar al equipo. Por eso tras el empate de este domingo como local ante Querétaro, explotaron y pidieron que se fuera a dirigir a la Roja.

"Vete ya a Chile, te queda muy muy grande el club", fue uno de los comentarios de los fanáticos en la conferencia de prensa del argentino que se emitió en el canal oficial de Youtube del club, en la que el DT se llenaba de excusas por no poder levantar el nivel del equipo.

"Estás muy perdido, el equipo no te necesita y la afición no te quiere", "este tipo me quito la alegría de ver a mi León, ya ni los goles festejo" y "como político serías muy bueno, puras palabras baratas, León necesita un técnico y no un demagogo", fueron otros ácido comentarios de los hinchas.

Lo cierto es que aún quedan cinco fechas de la fase regular y luego de eso vienen los playoffs, por lo que de no ser despedido al menos Holan estará dos meses más en el cargo que actualmente tiene.

Tiempo en el que la dirigencia de la ANFP tendrá que ver si efectivamente va a la carga por Holan. Francis Cagigao, director de selecciones, ya dio a entender que un interinato es poco serio, por lo que deben encontrar el DT adecuado para el proceso hacia el Mundial del 2026.