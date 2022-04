León; de Jean Meneses y Víctor Dávila dirigido por Ariel Holan, fuerte candidato a relevar a Martín Lasarte en la selección chilena; enfrentó la fecha 12 de la Liga MX ante Querétaro sin lograr obtener un resultado que necesitaba con todo: empataron 1-1 y la Fiera queda en el sexto puesto, afuera, por ahora, de los puestos de cuartos de final en playoffs.

El cuadro del ex DT de Universidad Católica contó con Meneses como titular y Dávila no estuvo citado. Necesitaba el triunfo para acercarse a los puestos de postemporada y, de paso, limpiar su imagen tras quedar eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf luego de caer estrepitosamente de visita ante el Seattle Sounders para luego lograr una magra paridad de local en la que no estuvo cerca de dar vuelta la historia.

La ventaja al entretiempo se la llevó Gallos, cuando Pablo Barrera se mandó al área rival y definió cruzado ante la salida del portero Rodolfo Cota. No obstante, León levantó en el complemento y logró empatar vía penal con tanto de Ángel Mena. La Fiera se fue en demanda de los tres puntos, pero no lo logró. Jean Meneses salió reemplazado a los 84’ por Elías Hernández.

A Ariel Holan la prensa local no le hizo preguntas sobre la selección chilena en el post partido. Sí hizo una autocrítica por su equipo y manifestó que “hoy perdimos una buena oportunidad, no jugamos bien, no me gustó lo que hicimos en el campo. Hay muchas atenuantes, pero no quiero que suene a excusas. Faltan cinco partidos y tenemos que levantar el juego para estar en la liguilla y ser competitivos”.

