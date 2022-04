Según informan en Estados Unidos y México, Matías Almeyda renunció a la banca del San Jose Earthquakes . Chile ya lo tuvo en la mira, por lo que no se descarta como el gran candidato a asumir para el nuevo proceso.

Matías Almeyda no va más como técnico del San Jose Earthquakes y este sábado presentó su renuncia como entrenador tras el 2-2 ante el Nashville. El argentino no ha tenido buenos resultados en la última temporada y le hizo saber a la directiva que no continuará al mando del equipo.

El elenco es el colista de la Conferencia Oeste de la MLS y en siete fechas no ha sabido de triunfos. Tres empates y cuatro derrotas son el saldo que ha dejado hasta ahora en la actual campaña, lo que terminó por agotar el crédito que tenía.

La situación, si bie no es oficial, ya ha sido confirmada por medios de Estados Unidos y México, donde suena para asumir en las Chivas de Guadalajara. No obstante, hay otro interesado más en sus servicios y ese es nuestro país.

Desde que la selección chilena quedó fuera del Mundial de Qatar 2022, Martín Lasarte dio un paso al costado para dar inicio al nuevo proceso. Matías Almeyda es uno de los candidatos fuertes en la ANFP, aunque no sería la primera vez.

¿Matías Almeyda con destino a Chile?

Cuando Reinaldo Rueda dejó la banca de la selección chilena, la directiva de Pablo Milad y con Francis Cagigao como el director nacional, muchos nombres saltaron a la mesa. Sin embargo, el de Matías Almeyda era el favorito de todos.

Su buen momento en ese entonces le habría la posibilidad de tomar el fierro caliente de la Roja rumbo a Qatar 2022. Pero no se llegó a buen puerto en las negociaciones y el argentino finalmente terminó descartando la opción, lo que terminó con Martín Lasarte llegando como DT.

Con el proceso finalizado y el llamado a renovar por completo las cosas, Matías Almeyda tiene una de las grandes oportunidades de su vida. Días atrás en RedGol revelamos que desde ANFP estuvieron en contacto con el trasandino, lo que abre la opción para que ahora sí se logre su arribo.

Con el vínculo terminado con el San José Earthquakes y vía libre en los próximos días, de seguro el argentino se tomará un descanso antes de definir el próximo paso en su carrera. Con River Plate, Banfield, Chivas y el elenco estadounidense, tiene la chance de asumir por primera vez una selección.

Por ahora, Matías Almeyda define cómo será su salida de la MLS, donde quiere dejar un buen recuerdo pese a los resultados de las últimas fechas. Tras ello vendrá el momento de definir en la ANFP si va con todo por su favorito o si nuevamente recibirá un portazo.