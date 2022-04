Varios son los nombres que han sonado desde que Martín Lasarte dejó de ser el entrenador de la selección chilena, una vez que se consumó el fracaso en las Eliminatorias Qatar 2022, quedando al margen, incluso, del repechaje.

Por lo mismo, los candidatos para ponerse el buzo que dejó vacante el técnico uruguayo son muchos, donde uno de los primeros que apareció fue el de Matías Almeyda.

El ex River Plate no es primera vez que aparece en el horizonte de la selección chilena, donde una vez ya tuvo acercamientos con la ANFP y determinó rechazar la opción del buzo de la Roja.

Eso sí, ahora que ha vuelto a estar su nombre en el listado se encienden las alarmas, porque la prensa mexicana destaca que podría dejar el San José Earthquakes, que tiene una mala campaña en la MLS y está lejos de los playoffs.

Por lo mismo, aseguran que Chivas de Guadalajara está interesado en su nombre, luego de la salida de Michel Leaño de la banca, también por malos resultados.

Si bien destacan que habría que tener una conversación con los dirigentes, recuerda que el propio Almeyda confirmó que puede salir en cualquier momento, justo cuando rechazó hace tiempo la oferta de la selección chilena.

"Mi contrato puede acabar el día de mañana, porque después de rechazar a la Selección de Chile tuve la posibilidad de hablar con el dueño y en sus palabras me dijo que el día que yo considere que es momento para irme, él no tendría problema. Yo no estoy pensando en esto, yo quiero cambiar esta situación hoy en día, después el futuro nunca se sabe", comentó hace un tiempo Almeyda.

En ese sentido, en algo que hace crecer la esperanza en Chivas, el argentino aseguró que "en el futuro siempre está México, ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga, siempre está latente ese paso mío por México que me recuerda con alegría".