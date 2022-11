Cuando los jóvenes del futuro lean los libros de historia y vayan a revisar qué fue la Generación Dorada de la selección chilena, entre tantos nombres ilustres se encontrarán con el de Gonzalo Jara. Pilar fundamental de la defensa nacional en el bicampeonato de las Copa América de 2015 y 2016, el zaguero central de Coquimbo Unido cree que al final no fue todo tan bueno.

Efectivamente conseguir dos hitos tan importantes, además de una final de la Copa Confederaciones en 2017, son motivos más que de sobra para aplaudir de pie a sus protagonistas, pero hoy Jarita cree que eso le significa un daño al balompié criollo ya que se acostumbraron a ver ganar constantemente a la Roja, algo que está radicalmente lejos de ser el panorama actual.

"Le hicimos un mal al fútbol chileno"

En conversación con el programa "De Fútbol Se Habla Así" de DirecTV Sports, Jara lamenta que "le hicimos un mal al fútbol chileno. Las nuevas generaciones crecieron viendo ganar a la selección. Hicimos un trabajo de base, de la sub 17, sub 20. Habían entrenadores buscando en todo Chile jugadores, no todos están en Santiago".

Tras eso, recordó a dos emblemas de los años más ganadores de Chile. "Arturo Vidal y Gary Medel son muy competitivos. Si no existe otro que sea mejor que ellos en la selección debiesen estar hasta que ellos determinen retirarse y ver hasta cuándo pueden aportar y tengan la madurez para retirarse", lanzó.

"Veo un poco más optimista la próxima clasificación. Donde más falencias teníamos era con los centrales y ahora hay variedad. Podemos seguir manteniendo jugadores y preparar a otros. Quedar eliminados fue una lástima. Será una clasificatoria muy difícil", complementó con respecto al camino rumbo al Mundial de 2026.

Después, Jara recuerda que "quedamos fuera de Rusia por creer que teníamos madurez por haber ganado cosas. Veníamos con un desgaste. Perder con Paraguay jamás estuvo en nuestros planes. Lo de Catar es porque hubo un recambio muy grande también, como otros países".

Con respecto al nuevo DT del Equipo de Todos, el ex Universidad de Chile y Colo Colo destaca que "no es bueno comparar a Eduardo Berizzo con procesos anteriores. Es un cambio que tiene que ser radical en la selección. El futbol es de resultados, veo con buenos ojos lo que venga a futuro".

Junto con eso, también destaca que en "los procesos que nosotros vivimos fueron muy importantes los clubes, siempre prestaron jugadores. Esto ha sido lento, pero una selección como la que tuvimos no la volveremos a tener nunca más como Argentina o Brasil, nos cuesta mucho más".

"Hay que dejar muy claro que Eduardo Berizzo es una persona muy capaz, dio la vuelta larga, estuvo en Europa, en selecciones, tiene conocimiento del fútbol chileno y los clubes, nosotros nos toca apoyar", concluyó.