El Mundial de Qatar 2022 nos ha entregado enormes sorpresas, pero no solo dentro de la cancha con respecto a la acción que ven las 32 selecciones clasificadas, sino que también fuera de ella. Una de las más controvertidas fue el adiós de Cristiano Ronaldo al Manchester United, lo que hoy tiene al astro portugués jugando en la cita planetaria sin club. Situación que a Gonzalo Jara le tocó vivir en carne propia defendiendo a la selección chilena.

Desde los Diablos Rojos decidieron cortar el contrato de CR7 después de sus incendiarias declaraciones acerca de su incómoda situación bajo las órdenes de Erik ten Hag, por lo que debutó en la Copa del Mundo de la FIFA sin tener equipo. Una historia que también le tocó vivir al defensa central chileno y que hasta ahora era desconocida.

"Jugué cesante en Brasil 2014"

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports donde el ex zaguero de Colo Colo y Universidad de Chile contó la historia que hoy lo une al "Bicho" y que también lo hace integrar un listado de futbolistas que no tenían equipo cuando jugaron en la cita planetaria, ya que en el último Mundial de la selección chilena no tenía institución para defender.

“¿Les puedo contar algo? Yo jugué cesante en Brasil 2014, había terminado contrato en Inglaterra y fui sin club”, lanzó de entrada el bicampeón de América con la Roja. Pero eso no fue todo, ya que también explicó que su actuación en esa edición del torneo más importante a nivel de selecciones lo llevó al fútbol alemán.

“Después fui a Alemania como jugador libre. Los derechos federativos eran hasta que terminaba la liga en Inglaterra, en mayo, y después el espacio de Mundial estaba libre”, concluyó Jarita.

Así, el zaguero de 37 años formado en Huachipato se suma a la breve lista de futbolistas que disputaron una Copa del Mundo sin tener equipo. Además de Jarita y CR7, también los argentinos Alberto Tarantini en Argentina 78 y José Luis Brown en México 86 jugaron sin club.