Lo que debía ser el reencuentro de una gran historia de amor, terminó siendo un verdadero fracaso y con un triste final. Este martes y después de dar una polémica entrevista, el Manchester United anunció oficialmente la salida de Cristiano Ronaldo, dejando a la Premier League sin una de sus principales estrellas.

Días atrás, previo al inicio de la participación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, el delantero dejó varias declaraciones en las que disparó sin piedad contra el club. En ellas acusó malos tratos, irregularidades internas y hasta su desprecio por el técnico Erik Ten Hag.

"Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra", señaló en la entrevista.

Aunque eso no fue lo único, ya que aseguró en aquel momento que "siento que algunas personas no me querían en Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada". Además, del técnico no tuvo nada bueno que decir. "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

Tras lo ocurrido, desde el Manchester United habían anunciado que analizarían las opciones tras los dichos del Bicho. Y es a un día de su estreno con Portugal en el Mundial de Qatar 2022 que decidieron hacerlo público.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato", señalaron en un comunicado. "El club le agradece su inmensa contribución durante dos etapas en Old Trafford, anotando 145 goles en 346 apariciones, y le desea a él y a su familia lo mejor para el futuro".

Eso sí, pese a la historia que tiene el delantero con los Diablos Rojos, evitaron una despedida amistosa. "Todos en el Manchester United siguen enfocados en continuar el progreso del equipo bajo Erik ten Hag y trabajar juntos para lograr el éxito en el campo".

Cristiano Ronaldo juega el Mundial de Qatar 2022 como jugador libre

Manchester United le da un golpe fuerte a Cristiano Ronaldo, pero ya llegará el momento de pensar en lo que viene. Ahora, el foco del delantero está puesto en el debut de Portugal en el Mundial de Qatar 2022, instancia que le permitirá mostrarse para salir a buscar un nuevo destino.

Los Lusos se estrenan este jueves 24 de noviembre a las 13:00 horas frente a Ghana, intentando sumar sus primeros tres puntos. Al encuentro, el Bicho llegará como jugador libre y con el pase en su poder, por lo que varios estarán con los ojos encima para ofrecerle una oportunidad.

