Cristiano Ronaldo estalla: "Me siento traicionado por Manchester United, me convirtieron en la oveja negra"

Este domingo Cristiano Ronaldo desató la polémica al disparar a dirigentes, entrenadores y jugadores del Manchester United, justo antes de integrarse a su selección para jugar el Mundial de Qatar 2022.

El atacante luso aún tiene contrato con los diablos rojos, pero seguramente buscará una salida tras la Copa del Mundo, sobre todo después de estas palabras.

"Manchester United intentó forzar mi salida. No sólo el entrenador, sino también el resto de personas que rodean al club. Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra", dijo al periodista inglés Piers Morgan.

"Siento que algunas personas no me querían en Manchester United, no sólo este año, sino también la temporada pasada", añadió.

Sobre el técnico Ralf Rangnick, quien ya salió del club, lanzó: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él".

Y en cuanto a ErikTen Hag, aseveró: "No le tengo respeto porque no me muestra respeto. Si no me respeta, nunca le voy a respetar".

También disparó contra Wayne Rooney: "No sé por qué me critica tan mal... probablemente porque él terminó su carrera y yo sigo jugando a alto nivel. No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es cierto".

Al final les envió un mensaje a los hinchas: "Son lo más importante del fútbol, juegas para ellos. Siempre están de mi lado. Para mí son todo. Por eso doy esta entrevista, porque es el momento adecuado para decir lo que pienso".