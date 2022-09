El mal momento de la selección chilena, con seis derrotas consecutivas desde marzo pasado, ha traído a la palestra el enésimo debate respecto a la vigencia de la Generación Dorada, el grupo de jugadores que obtuvo los mayores logros en la historia de la Roja a partir de 2007 y hoy supera largamente los treinta años de edad.

El nuevo técnico, Eduardo Berizzo, intensificó la búsqueda de intérpretes jóvenes para el equipo nacional, pero el resultado ha sido deficitario y especialmente pobre en la última presentación, la derrota del viernes ante Marruecos en Barcelona, donde actuaron como titulares cuatro veteranos: Gary Medel (35 años), Charles Aránguiz (33), Arturo Vidal (35) y Alexis Sánchez (33).

¿Es posible cerrarles la puerta a los históricos y pensar solamente en el próximo ciclo mundialista con caras renovadas? Es una decisión delicada, especialmente porque a nivel individual, los viejitos de la Roja se mantienen varios pies por delante de los emergentes que se ha propuesto en los últimos años. Pero hagamos el balance.

En el arco, los 39 años de Claudio Bravo y su intermitencia en la portería del Betis de España esta temporada abren espacio a Brayan Cortés. Pero la diferencia es elocuente: el iquiqueño sigue en Colo Colo con 27 años y, a esas alturas, Capitán América jugaba el Mundial de Sudáfrica y cumplía su cuarta temporada en la Real Sociedad de España.

Mauricio Isla está de vuelta en Universidad Católica con 34 años y es de los mejores del torneo chileno tras 15 años en Europa. Las opciones para el lateral derecho no pueden decir lo mismo: Nayel Messahtou (20) se proyecta en el Kortrijk de Bélgica, Jeyson Rojas (20) no es titular en Colo Colo y Juan Delgado (29) no brilla demasiado en Pacos Ferreira de Portugal.

Gary Medel parece inamovible en las zagas de Bologna y la Roja. De hecho, está entre los zagueros de mejor presente si se compara con Guillermo Maripán (28, Mónaco), Paulo Díaz (28, River Plate), Valber Huerta (29, Toluca), Francisco Sierralta (25, Watford), Enzo Roco (30, Elche), Sebastián Vegas (25, Monterrey) y Benjamín Kuscevic (26, Palmeiras).

Efectivamente hay alternativas para esta posición, pero Medel ha estado con Berizzo desde la gira asiática de junio y lleva la banda de capitán, por lo que su marginación deberá ser forzada más allá del material con el que cuenta el nuevo técnico de la selección chilena.

¿Arturo Vidal y Alexis Sánchez deben seguir en la selección chilena?



Las criticas por las bajas actuaciones de Chile ponen acento sobre Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que tras su retiro debatirán el cetro del mejor jugador de la historia y hoy se mantienen en la vanguardia de los chilenos por el mundo: el Niño Maravilla juega Champions League en Marsella y el King estará en la final de la Copa Libertadores con Flamengo.

El Rey Arturo tiene a sus escuderos Erick Pulgar (28 años) y Charles Aránguiz alejándose lentamente del primer plano, pero todavía sobre el nivel del tímido recambio: Felipe Méndez (23 años y recién llegado a CSKA de Moscú), Marcelino Núñez (22 y su primera temporada en el Norwich inglés) y Diego Valdés (29, América de México).

Más atrás aparece mucha proyección, pero poca experiencia internacional. Williams Alarcón (21, Unión La Calera), Darío Osorio (18, Universidad de Chile), Vicente Pizarro (19, Colo Colo), Marcelo Allende (23, Mamelodi Sundowns de Sudáfrica), Claudio Baeza (28, Toluca), Pablo Parra (28, Puebla), Pablo Galdames (25, Genoa) y Tomás Alarcón (23, Cádiz).

¿Y el ataque? El goleador histórico de la selección chilena, Alexis Sánchez, nunca ha sido unánime. Tampoco Eduardo Vargas (32), de intermitente actualidad en el fútbol brasileño, y menos Nicolás Castillo (29, sin club), Felipe Mora (29, Portland Timbers), Diego Rubio (29, Colorado Rapids) o Ángelo Henríquez (28, Miedz Legnica), la generación posterior.

¿Qué hay más allá? Por sobre el hallazgo de Ben Brereton (23, Blackburn Rovers) el panorama es deficitario. Clemente Montes y Gonzalo Tapia (21 y 20, Universidad Católica) y Diego Valencia (21, Salernitana), Carlos Palacios (22, Vasco da Gama), Bastián Yáñez (21, Unión Española), Iván Morales (23, Cruz Azul) y Víctor Dávila (24, León); siguen a años luz del presente de los veteranos Alexis y Vargas, quienes a esa edad ya estaban en la elite del fútbol europeo: Barcelona y Napoli.

Por eso, con papeles en mano la opción de marginar a la Generación Dorada parece de alto riesgo para Berizzo. ¿Un equipo? Cortés; Mehssatou, Díaz, Maripán, Huerta y Gabriel Suazo; Pulgar, Méndez y Núñez; Brereton y Henríquez... dejan abierto un inmenso signo de interrogación para el futuro de la Roja. ¿Alguien querrá correr ese riesgo?