Tras la derrota de la selección chilena ante Marruecos, Patricio Yáñez lamentó que estén los mismos nombres "que se farrearon ir a Rusia 2018 y que no les alcanzó para ir a Qatar 2022". Su compañero de panel, Juan Cristóbal Guarello, también lamentó que no haya un borrón y cuenta nueva.

La selección chilena sigue sin ganar al mando de Eduardo Berizzo. La Roja cayó por 0-2 ante Marruecos en un partido que tuvo novedades como Nayel Mehssatou y Juan Delgado en compañía de la experiencia de los conocidos Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel.

Ahora, caen los análisis. La derrota fue comentada por Juan Cristóbal Guarello y Patricio Yáñez desde sus micrófonos en Deportes en Agricultura, y ambos apuntaron hacia una misma problemática: la falta de nuevos nombres en el equipo nacional que ahora comanda el Toto.

"Si hay algo que rescatar es que pasan los partidos y Chile no progresa. Es un nuevo proceso, pero los jugadores son los mismos de siempre. De a poco han ido entrando jugadores, pero en el fondo no hay grandes novedades, no es que haya un borrón y cuenta nueva", comentó Guarello.

"Está el argumento de que mientras los que vienen ascendiendo no superen a los que están, no hay razón para cambiarlos. Pero Vidal ya no te marca diferencias, la explosión de Sánchez ya no es la de antes. Es el sexto partido consecutivo en que Chile no anota, la peor racha histórica de la selección chilena", siguió.

"Marruecos fue superior, con mucha más intensidad. Colectivamente es un equipo superior al chileno, trabajado, mecanizado, mucho más fluido y veloz. Y esto es lo que juegan los equipos que están en el Mundial", añadió.

Por su lado, el Pato manifestó que "No avanzamos. Yo esperaba algo más de Chile, en el poco trabajo que tiene Berizzo, al menos por los jugadores, esperaba más en el funcionamiento. Pero siguen estando los mismos que se farrearon ir a Rusia 2018 y que no les alcanzó para ir a Qatar 2022".

"Alexis estuvo irreconocible. Lo que dijo Berizzo en su planteamiento que su base es Medel, Vidal y Alexis, me parece que lo va a tener que modificar, al menos para estos partidos, y definitivamente ver a aquellos que ofrezcan algo distinto", continuó.

"A lo mejor van a ser menos y no van a conseguir nada, pero no sigamos con la misma música y bailando tan mal", sentenció el exseleccionado nacional.