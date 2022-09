La selección chilena enfrenta su segundo desafío de la mano de Eduardo Berizzo. Y ante un rival de gran escala: el mundialista Marruecos, que tiene entre sus filas a estrellas como Achraf Hakimi, Hakim Ziyech y Yassine Bounou.

Chilenos y marroquíes animan un entretenido partido en el Estadio Cornellà-El Prat de Barcelona, en donde hasta ahora se impone el combinado africano por 2-0. Pero antes, la escuadra comandada por Berizzo tuvo dos chances de abrir el marcador que fueron evitadas por palos.

La primera fue a menos de 15 minutos del inicio de partido. Al 11', Ben Brereton Díaz recibió un balón profundo por el sector izquierdo, entró hasta el área y quiso poner de picotón el primer gol del partido. Pero no pudo: Bounou tocó el balón y este pegó en el vertical.

La segunda oportunidad se dio en los últimos 45 minutos y fue tras una tremenda alianza entre los conocidos Alexis Sánchez y Arturo Vidal. El Niño Maravilla lideró un ataque por el sector derecho y lanzó un centro preciso que llegó hasta el King.

El volante del Flamengo controló de pecho e inmediatamente remató hasta el arco resguardado por Bounou, pero esta vez fue el palo horizontal el que prohibió el gol chileno.

Solo minutos más tarde, llegaría un infortunio que movería el marcador a favor del combinado marroquí. Al 66', se cobró una falta de Paulo Díaz en el área y Sofiane Boufal marcó de penal para el primer tanto de la noche española. Al 78', Abdelhamid Sabiri puso el 2-0.

