La lluvia de pifias del público de Marruecos que no dejó ni escuchar el himno nacional de Chile

La selección chilena enfrenta su segundo desafío de la mano de Eduardo Berizzo. La Roja mide sus fuerzas ante el combinado mundialista Marruecos, el que sacó a la cancha a estrellas como Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yassine Bounou y Youssef En-Nesyri.

El Toto, por su lado, apostó por una alineación con varias de las grandes figuras nacionales, saltando a la cancha con Brayan Cortés; Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta, Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Gabriel Suazo; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Un gran número de hinchas llegó hasta el Estadio Cornellà-El Prat de Barcelona, superando por amplio a la contraparte chilena. Y antes de que las estrellas de ambas selecciones dieran inicio al partido, la afición marroquí se hizo sentir como local.

A pesar de que no hay ningún punto en juego en este duelo amistoso de la fecha FIFA, la hinchada rival sacó una lluvia de pifias digna de Eliminatorias cuando comenzó a sonar el himno nacional de Chile.

Tanto así que la transmisión oficial del partido -la que puedes seguir en vivo y en directo a través de Redgol y su aplicación móvil- no pudo captar ninguna de las estrofas de la canción nacional. Tampoco alguna de las voces de los representantes nacionales.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.