La selección chilena está a minutos de su primera presentación a carta cabal en la era de Eduardo Berizzo. La Roja se enfrenta desde las 16:00 horas con Marruecos en Barcelona, como parte de la preparación del conjunto africano para el Mundial de Qatar 2022; pero sobre todo, como el vamos de un ciclo en que el entrenador cordobés apunta a la WC2026.

La nómina cuenta con jugadores de recorrido y otros que comienzan a proyectarse. Es el antes y después de la selección de la Generación Dorada, que deja una curiosa huella en cuanto a la renovación de los números de las distintas camisetas. ¿Qué pasó con las camisetas de Claudio Bravo, de Mauricio Isla o de Jorge Valdivia?

De acuerdo a la Guía de Medios oficial de la selección chilena, el dorsal 1 será para Cristóbal Campos, arquero de Universidad de Chile que todavía no debuta en el elenco mayor. El 4, que utilizó el Huaso por casi 15 años, ahora queda en poder del capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo. Y Marcelino Núñez retiene la casaquilla 10 de Jorge Valdivia.

¿Más novedades? Ángelo Henríquez llevará la 11 de Eduardo Vargas, Francisco Sierralta vestirá la 15 de Jean Beausejour y Brayan Cortés la 23 de Johnny Herrera. Es el antes y el después del equipo de todos, que inicia una nueva era en el estadio Cornellá El-Prat y el próximo martes ante Qatar en Viena.

Los números de Chile en su gira europea

De manera correlativa, la numeración de Chile es la siguiente.

1. Cristóbal Campos

2. Eugenio Mena

3. Guillermo Maripán

4. Gabriel Suazo

5. Paulo Díaz

6. Esteban Pavez

7. Alexis Sánchez

8. Arturo Vidal

9. Jean Meneses

10. Marcelino Núñez

11. Ángelo Henríquez

12. Gabriel Arias

13. Erick Pulgar

14. Felipe Méndez

15. Francisco Sierralta

16. Nayel Mehssatou

17. Gary Medel

18. Valber Huerta

19. Diego Valdés

20. Charles Aránguiz

21. Diego Valencia

22. Ben Brereton Díaz

23. Brayan Cortés

24. Darío Osorio

25. Juan Delgado

26. Jeyson Rojas

27. Williams Alarcón

28. Clemente Montes

