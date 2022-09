La selección chilena juega un entretenido partido amistoso frente a Marruecos en el estadio RCDE de Cornella de Llobregat, en España. Con fuerzas parejas, la Roja de Eduardo Berizzo estuvo cerca de abrir la cuenta por intermedio de Ben Brereton.

Y fue mala suerte que Chile no pusiera el 1-0 parcial a los 11 minutos con buen invento de Brereton Díaz, aunque tampoco hay que quitarle mérito al arquero marroquí, Yassine Bounou.

Brereton recibió un balón profundo cargado hacia la izquierda del ataque, se metió al área y frente al portero definió con un picotón. El globito era perfecto de no ser por la punta de los dedos que alcanzó a meter el arquero de Marruecos.

Tras el desvío provocado por Yassine Bounou, el balón dio caprichosamente en el palo derecho del arco de los africanos rebotando hacia afuera.

Cabe considerar que la acción nace con un gran pase entre líneas de Alexis Sánchez tras dar un giro y ver el espacio desde mediacancha.

