El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, habló sobre lo que espera de Ben Brereton de cara a los amistosos ante Marruecos y Qatar. El Toto dejó en claro que Big Ben "necesita desmarcar y correr" y que "no debemos delimitarle los movimientos", además resalta que el juego del chileno-inglés y su idea se complementan.

Eduardo Berizzo quiere que la selección chilena baile al son de Ben Brereton: "No debemos delimitar sus movimientos"

La selección chilena vive las últimas horas antes de volver a la acción. Tras una larga ausencia, la Roja de Eduardo Berizzo regresa en esta fecha FIFA y este viernes 23 de septiembre jugará ante Marruecos en España, partido para el cual el técnico quiere que su equipo baile al son de Ben Brereton.

El Toto habló en conferencia de prensa antes del choque con el combinado marroquí en el Power8 Stadium de Barcelona, y al ser consultado por el delantero inglés de madre chilena que defiende la camiseta del Blackburn Rovers fue claro para resaltar sus cualidades y como ayudarán estas al grupo.

"Ben es un futbolista de desplazamiento, así lo entiendo. Que necesita desmarcar, correr, arrancar de un sector y terminar en otro, no uno al que debamos delimitarle los movimientos", apuntó el discípulo de Marcelo Bielsa acerca del nacido en Stoke-on-Trent.

Por eso, Berizzo explica lo que buscará hacer con el delantero de 23 años en sus funciones en ataque, donde, para él, mantener la esencia de su juego es pieza clave. "Intentaremos que combine en ataque, con uno o dos atacantes, pero que sea su juego, que esté conectado con la dinámica de movimiento constante", detalló.

Inmediatamente después, Eduardo Berizzo complementa que Ben Brereton "es un futbolista que cuando desmarca con potencia y encuentra pasos, se impone ante los defensas. No prefiere lo estático, y yo tampoco para mi equipo, combina su juego y mi idea".

Para cerrar, el director técnico argentino de 52 años señala que Big Ben "es un delantero que necesita correr al espacio, habilitarlo bien y elaborar un juego que lo acerque al área para tener posibilidades de gol".

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.