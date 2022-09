La ausencia de Claudio Bravo en la selección chilena, el inicio del proceso de Eduardo Berizzo, fue muy llamativa. A pesar de que pareciera que no lo tiene considerado en su proceso, el entrenador no le cerró las puertas aunque como condición pidió que esté siendo importante en el Betis de Manuel Pellegrini.

"Una circunstancia administrativa le impidió empezar la liga y tener partidos, a medida que lo logre y su rendimiento sea el que habitualmente es, claro que está abierta la opción de ser convocado", comentó el Toto en la conferencia previa al duelo de Chile ante Marruecos.

Luego el nuevo estratega de la Roja agregó que "estoy abierto, preocupado e interesado de ver rendimientos de todos los futbolistas. Pero hay que rendir en tu club".

Confesó Berizzo que "lo hecho por Claudio es importante en el pasado y estoy seguro que cuando la selección lo necesite estará dispuesto, pero para eso debe encontrar partidos en su equipo, mostrar su rendimiento y que eso lo traiga a la selección".

Manifestó el DT que "son todos los jugadores convocables, que todos sean partes de este proceso. Hay jóvenes que vienen del exterior, otros integraron la Sub 23, otros que tienen años y todos son importantes, todos debemos construir un equipo nuevo".

En ese sentido pidió que haya "una energía que los haga sentir a todos parte. Pero tanto para Claudio Bravo como para el resto, es lo misma de siempre: que su rendimiento sea alto y eso lo traiga a la selección".

