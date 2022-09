La selección chilena alista detalles para este viernes: en el segundo desafío de Eduardo Berrizo a cargo de la banca nacional, la Roja enfrentará la fecha FIFA frente a dos potentes selecciones, donde primero se verá las caras con el mundialista Marruecos.

Ya en Barcelona, los 28 elegidos por el Toto -salvo Darío Osorio, que se incorporará tras disputar el inicio de la Costa Cálida Supercup con el combinado Sub 20- entrenan intensamente para el primero de los dos amistosos de esta fecha.

Entre ellos está Juan Delgado, una de las novedades de la nómina nacional. El ex Colo Colo no vestía la camiseta chilena desde hace más de siete años, cuando fue convocado por el entrenador de ese entonces, Jorge Sampaoli.

El lateral de Pacos de Ferreira fue visto por Berizzo hace unas semanas en Portugal y ahora, desde Barcelona, comentó que recibe esta nueva oportunidad en su selección con "mucha alegría, humildad e ilusión de poder hacer las cosas bien".

A través de los micrófonos oficiales de la Roja, Delgado destacó la intensidad de los trabajos que lidera Berizzo. "Los entrenamientos han sido bastante intensos, es necesario estar muy concentrados y aplicados. Exigen estar al 100% siempre", aseguró.

"Marruecos es un rival intenso, con jugadores que juegan en las mejores ligas y que está clasificado al Mundial. Será un partido competitivo que nos vendrá bien", complementó el lateral nacional.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional para seguir a la Roja del Toto Berizzo.