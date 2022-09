Eduardo Berizzo, entrenador de la selección chilena, tiene un ojo puesto en la necesaria renovación de jugadores en la Roja. Pero también tiene claro que el recambio debe incluir el salto de estos futbolistas emergentes a la elite del fútbol mundial, que marcará los desafíos que enfrente Chile en los próximos años.

"Debemos seguir compitiendo a nivel internacional para que los futbolistas crezcan y pasen de sus equipos a la selección, para que compitan y demuestren sus capacidades. El roce internacional es un aprendizaje muy bueno para estos jugadores. Debemos seguir creciendo y trabajando", aseguró la semana pasada el entrenador cordobés.

Y la primera prueba llega nada menos que en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, cuna de algunos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y hasta donde llegó la selección chilena para preparar el primer amistoso de su gira europea, el próximo viernes ante Marruecos precisamente en la capitan catalana.

La segunda jornada de prácticas ha tenido un escenario de lujo. Nada menos que el estadio Johan Cruyff, parte de la ciudad deportiva Joan Gasper que se construyó en 2019, con un recinto de categoría para partidos tres estrellas de la UEFA y con capacidad para seis mil personas; que reemplazó al clásico Miniestadio.

A este lugar llegaron los representantes del fútbol chileno para ponerse a punto en el plan Berizzo. Por Colo Colo se asomaron Brayan Cortés, Jeyson Rojas, Esteban Pavez y Gabriel Suazo; Universidad Católica presentó a Clemente Montes, Unión La Calera a Williams Alarcón y Universidad de Chile a Cristóbal Campos.

El único ausente fue Darío Osorio, quien viajó a Murcia para reforzar a la selección Sub 20 en su debut por la Costa Cálida Supercup este miércoles ante el campeón de Europa, Inglaterra. El partido se disputará a las 15:00 horas de Chile y posteriormente la Joya de la U se incorporará a los trabajos de la selección absoluta.

Chile vs Marruecos en vivo por Redgol



Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00).

Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.