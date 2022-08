Francis Cagigao tiene contrato hasta diciembre para su cargo de director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile y es una gran duda saber si continuará o no, pues según diversas informaciones hay una posibilidad de que no se renueve su vínculo de cara a los próximos desafíos desde 2023.

Sin embargo, durante el congreso de Desarrollo Integral del Fútbol que organiza la ANFP, el directivo español hizo un balance de sus 18 meses en el trabajo y no mostró ninguna intención de querer parar en este momento pues mira con entusiasmo el ciclo de cara al Mundial de 2026. "Pero no nos vayamos a olvidar que si no trabajamos desde abajo con los más jóvenes, ese éxito del futuro es imposible", sentenció.

Quien fuera jefe de ojeadores del Arsenal de Inglaterra, habló de su metodología de trabajo y su enfoque principal en el cargo. "Una palabra que yo la he casi agotado es la alineación total de las selecciones nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que desde abajo hasta arriba haya una línea coordinada. En este caso, el técnico nuestro sub-15 es uno de los ayudantes de campo del técnico sub-17, el técnico sub-17 es uno de los ayudantes de campo de la sub-20 y el técnico ha sido un ayudante de campo del seleccionador que estuvo antes de llegar Eduardo (Berizzo) y ahora mismo es un nexo muy importante para la creación de la sub-23", apuntó.

Es por eso que cree que, cumpliéndose este esquema, la Roja mayor tendrá opciones de volver a la Copa del Mundo. "Lógicamente en la absoluta lo que buscamos es efectividad. No nos clasificamos para el último Mundial. Chile tampoco se clasificó para el anterior", puntualizó.

Cagigao resaltó su extrema confianza en Eduardo Berizzo, nuevo seleccionador de Chile. "Creo que ahora tenemos un periodo de tiempo de mucho trabajo con el cuerpo técnico perfecto e idóneo, que entiende el país, su cultura y entiende su fútbol para buscar tener el éxito en el futuro", sentenció.