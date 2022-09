Juan Delgado, la sorpresa de Berizzo en La Roja: ¿Cuáles son los números y dónde juega el ex Colo Colo?

Este viernes 23 de septiembre la selección chilena jugará un partido amistoso ante Marruecos en el Estadio Cornellà, en lo que será el primer duelo de La Roja de Eduardo Berizzo con la mayoría de los referentes de la Generación Dorada, incluyendo a Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel.

Quizás los grandes ausentes de esta convocatoria son Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas. Sin embargo, la nómina también trajo varias sorpresas del medio local con caras nuevas que buscan ser el recambio de este equipo como Darío Osorio, Cristóbal Campos, Clemente Montes y Williams Alarcón.

También llaman la atención el regreso de jugadores que en algún momento se esperaba que pudieran ganarse un puesto en la selección, pero que se quedaron en el camino, como es el caso de Ángelo Henríquez que ya tiene 28 años y Juan Delgado que tiene 29.

El formado en Colo Colo no era nominado a La Roja desde hace más de siete años, cuando en ese entonces Jorge Sampaoli lo hizo jugar en un amistoso disputado en 2015 contra Estados Unidos en un duelo que terminó 3-2 a favor de nuestro país.

Un año antes Delgado hizo su debut por la selección en otro amistoso disputado ante México que terminó 0-0. Tras ese duelo fue titular ante Haití y marcó el único gol de un partido que buscaba encontrar caras nuevas para la selección en ese entonces.

¿En qué equipo juega Juan Delgado?

Luego de sus buenos primeros años en Colo Colo, Juan Delgado fue bajando su rendimiento y partió en 2017 al Gimnàstic de España en la Segunda División del país. Tras eso, fue parte del CD Tondela de Portugal entre 2018 y 2019 y hasta el año pasado estuvo jugando en el Necaxa mexicano.

Sin embargo, la temporada pasada el extremo llegó al Paços de Ferreira en la Primera División portuguesa en donde ha conseguido bastante regularidad jugando en una posición nueva para él.

¿Cuáles son las estadísticas de Juan Delgado y en qué posición está jugando?

A Juan Delgado lo conocimos en el fútbol chileno como un extremo veloz y habilidoso que generalmente jugaba por la izquierda para enganchar y quedar en posición de remate.

Sin embargo, en Portugal el futbolista ha comenzado a jugar de lateral derecho en una línea de 4 defensores y también de lateral-volante en línea de 3. Igualmente lo ha hecho como un extremo por la derecha, por lo que es un futbolista que se adapta para jugar por toda esa banda.

Durante esta temporada el jugador ha sido titular en los siete partidos de su equipo y suma una asistencia en un cuadro que está en zona de descenso directo. La temporada pasada Delgado también jugó bastante y sumó 31 presencias con dos anotaciones.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.