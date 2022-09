En un momento donde Universidad de Chile más necesita a sus referentes históricos, Jorge Sampaoli sacó la voz para disparar con todo contra Azul Azul. El técnico que ganara un tricampeonato y levantara la Copa Sudamericana con el elenco estudiantil abordó el delicado presente que viven peleando por evitar el descenso.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el casildense habló de cómo ha visto lo que está pasando con el Romántico Viajeron, pegándole con fuerza a la sociedad anónima a cargo del club en los últimos años.

"El momento de la U es uno de declive total. La responsabilidad de los que lo conducen han llevado al club a un empobrecimiento. Y el peor enemigo que tiene la U es su conducción", lanzó de inmediato el técnico.

Para Jorge Sampaoli, Azul Azul es el único responsable. "Atribuir al cuerpo técnico o jugadores es excesivo. La toma de decisiones, de privatización de un club con tanto empobrecimiento... es un final. Es un final del club o de la organización".

Pero no solo de decisiones administrativos habló el casildense. "Me apena ver jugar a la U porque estuve ahí, tengo recuerdos, pero es insalvable, más allá de salvar la categoría. Hay circunstancias de cara al futuro que esta gente no ha revisado. Hay una gran falta de respeto a la gente de la U desde la dirección", agregó.

Los hinchas ruegan para que Jorge Sampaoli vuelva a la U y así los ayude a terminar con años de fracasos. Ante esto, el DT fue claro y aseguró que "una vez fui a un evento y dije que si me necesitaban, iba a estar, dependiendo mucho de si es manejada por su gente. Con esta gente yo no podría intentar ayudar a la U".

"Ni siquiera sé donde estaré, pero si alguna vez hay alguien con sentimiento popular y yo pueda ayudar, desde cualquier lugar, porque tengo mucho agradecimiento a la U. Gracias a ellos tengo la carrera que tengo, pero no voy a ser complice de lo que está pasando ahora", añadió.

Jorge Sampaoli deja un mensaje al hincha de la U y revive el partido de la salvación ante Unión La Calera

Jorge Sampaoli se siente uno más de los hinchas de la Universidad de Chile al ver el mal momento que atraviesa. Es por ello que el casildense no dudó en dejarle un mensaje a los fanáticos, que son los que más sufren con el desastre que tiene Azul Azul hoy en día.

"En la vida hay dos cosas que no hay que perder: amigos y suerte. Yo tuve suerte en ese momento y me tocó un proceso exitoso. Recuerdo que había camisetas de la U por todo Santiago, era una euforia popular con mucha felicidad. El reclamo de la felicidad del pueblo azul es inminente. Que haya representatividad, que los clásicos se vivan con la posibilidad de poder ganarlos o por lo menos estar compitiendo de igual a igual… hoy la gente de la U tiene que exigir a aquellos que conducen el club o que toman decisiones, que recuerden la historia", disparó.

En esa misma línea, volvió a repasar a Azul Azul. "Por eso digo siempre que la historia te hace mirar mejor para adelante. Hoy quienes representan a la U no han pensado en eso, porque han tomado decisiones de empobrecimiento. No hablo ni del plantel ni del cuerpo técnico, sino de decisiones como club. Hoy se toman decisiones como empresa. Van a tener que dar un gran viraje a esa realidad, porque el que sufre es el hincha".

Y uno de los mayores sufrimientos de los hinchas en los últimos años es lo ocurrido la temporada pasada, cuando en la última fecha lograron salvarse del descenso en los minutos finales ante Unión La Calera. "Lo vi todo. Me pareció increíble, un momento de mucha tristeza, después con una alegría o respiro final".

Aunque tras ello, volvió a insistir en sus dardos contra la dirigencia del elenco estudiantil. "Ni siquiera se aprendió de eso, de ese sufrimiento. Se volvió a repetir la misma situación, hoy hablamos que todavía la U puede descender".

"Con la frialdad y con la poca mirada hacia el pueblo de la U que mira la conducción de Azul Azul, me parece penoso. Es muy triste no solo para la U, sino para Chile. Que no haya representatividad, competencia, le hace mal a ustedes, periodistas, la gente y el pueblo. Me parece demasiado, mucho. Ya es mucho", sentenció.