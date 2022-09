La selección chilena muestra un débil comportamiento en ofensiva en los últimos partidos, pues en los hace cinco partidos que no es capaz de convertir un gol. Ante Marruecos y Qatar, en los amistosos que se jugarán en Europa, la Roja espera saldar esta deuda.

El poder ofensivo de la selección chilena es un tema que preocupa mucho al interior del cuerpo técnico de Eduardo Berizzo. Las pocas variantes en ofensiva se traducen en la falta de gol, pues es la zona donde menos recambio se ha encontrado en el último tiempo.

Por ende la sequía goleadora de la Roja se arrastra hace mucho tiempo. Se llegó a 455 minutos sin anotaciones y es un tema muy preocupante, pues se arrastra desde las eliminatorias, cuando la selección era dirigida por Martín Lasarte.

El último gol del combinado nacional lo hizo Alexis Sánchez ante Bolivia, en el triunfo 3-2 registrado el 1 de febrero de este año. La anotación fue a los 85' y desde entonces nunca más se supo de gritar un tanto.

Un asunto que inquieta desde el camino a Qatar. Luego de esa victoria ante los altiplánicos, Chile no fue capaz de batir la valla de Brasil y de Uruguay, sellando de esa manera la eliminación del certamen asiático.

Tras la salida de Machete asumió en la banca Eduardo Berizzo, que realizó en junio una gira por Asia para encontrar nuevas caras que se puedan sumar al seleccionado. Lamentablemente, la delantera no respondió adecuadamente.

Ante Corea del Sur, Túnez y Ghana la producción ofensiva quedó en zapatero, donde nombres que se probaron como Ronnie Fernández o Diego Valencia no lograron dar el ancho que esperaba el cuerpo técnico.

Un tema que además no es nuevo, pues en el proceso de Lasarte pasó algo similar entre julio y septiembre del 2021, cuando no se convirtieron goles por un largo rato. Sumando los partidos de Paraguay y Brasil en Copa América, más Brasil, Ecuador y medio tiempo en el duelo contra Colombia por eliminatorias, sumaron 480' esa vez de carencia goleadora, hasta que Jean Meneses marcó ante los cafeteros.

En esta ocasión, el Toto recurrió a Alexis para que el goleador histórico ponga fin a esta mala racha frente al arco rival. Junto a él estarán Ben Brereton, Ángelo Henríquez, Ángelo Henríquez, Clemente Montes y Meneses como las cartas de gol.

