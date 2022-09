La selección chilena sigue preparando su estreno a nivel absoluto con Eduardo Berizzo como entrenador. El Toto sólo había actuado con un equipo alternativo en la gira por Asia de junio pasado, pero ahora en Europa cuenta con plantel completo y varios integrantes estelares de la Generación Dorada de la Roja.

Sin embargo, el formato no cambia para el entrenador cordobés, que ensayó su primera formación titular de cara al duelo de este viernes contra Marruecos en Barcelona con el mismo esquema que empleó mayoritariamente en el periplo anterior. Tres defensores, dos laterales volantes, tres mediocampistas y dos delanteros.

De esta manera, el modelo presentado tiene a Brayan Cortés en portería; Gary Medel como último hombre, junto a Paulo Díaz y una novedad, la presencia del defensor central Valber Huerta, uno de los chilenos más regulares en el exterior, particularmente en el Toluca del fútbol mexicano.

La línea media tiene más novedades. Nayel Mehssatou ocupará la banda derecha y por la izquierda se ratifica la presen fútbol chileno y tendrá la posibilidad de mostrarse ante eventuales interesados en un salto a Europa.

Alexis Sánchez y Brereton en el ataque de Chile



Otra de las novedades en la formación está en la presencia de tres jugadores estelares que se perdieron la primera gira por Asia. Nada menos que Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Erick Pulgar, quienes se suman por primera vez a los trabajos de Eduardo Berizzo en la selección chilena y esperan marcar tendencia con los más jóvenes.

Los dos hombres de Flamengo aparecerán en la zona medular junto a Marcelino Núñez, mientras que el Niño Maravilla alternará la función de delantero con Ben Brereton. La idea es que no sea un ataque estático, aprovechando la escalada de Big Ben por la izquierda y la función de mediapunta y centroatacante del tocopillano en Marsella.

De esta manera, el equipo nacional alinearía ante los africanos con Brayan Cortés en la puerta; Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta, Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Gabriel Suazo en la medular; Alexis Sánchez y Ben Brereton para la ofensiva.

