La selección chilena no pudo hacer nada para evitar ser superado por Marruecos. Este viernes la Roja de Eduardo Berizzo lo pasó mal, cayendo por 2-0 en el primero de los amistosos de la gira por Europa, un resultado que generó una potente autocrítica de Alexis Sánchez.

El Niño Maravilla tuvo pocas opcioens en ataque, pero igual se las arregló para asistir en las dos mayores jugadas de peligro en los 90' minutos. La actuación del equipo de todos no le gustó nada al delantero, que tras el encuentro se sinceró con todo.

En los últimos años, Alexis Sánchez ha asumido un rol más de 10, algo que parece ya tenerlo agotado. "Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol a mí también para terminar una jugada y no darlos siempre yo", reclamó.

Para el Niño Maravilla y apoyando lo que dijo Eduardo Berizzo, hay un problema en el enlace desde el mediocampo. "Nos faltó conexión, salir con la presión todos juntos, a veces llegábamos tarde y eso afectaba al equipo. Uno que llegue tarde y quedas uno contra uno".

Alexis Sánchez fue duramente autocrítico por la derrota con Marruecos y llamó a volver a una época dorada. "Hay que sacar cosas positivas y negativas. Fueron más intensos que nosotros, hay jugadores nuevos que hoy debutaron algunos. Tenemos que entender que la mayoría de los rivales juegan en Europa, Chile se debe mentalizar en seguir creciendo, hay que volver a la intensidad que algún día tuvimos con Marcelo Bielsa. Debemos mejorar, no basta, hay que seguir día a día y entrenar".

"Hay muchas cosas nuevas. El DT quiere una presión alta como lo hicimos con Bielsa y los jugadores estamos de acuerdo, pero debemos conectar, no llegar tarde. Si salgo yo con Ben arriba deben salir los otros, sino te comen las espalda y Marruecos va al Mundial, nos ganaron por todos lados", añadió.

Pero eso no fue lo único, ya que también hizo un llamado a los jugadores de nuestro país que aspiran a ser el recambio a dar el salto. "Ellos tienen jugadores en Europa, están con otra mentalidad. Chile no tiene jugadores allá y hay que decir las cosas como son, hay que ser autocríticos. Estamos en un proceso y debemos seguir mejorando".

Alexis Sánchez le pasa la pelota a Mauricio Isla y pide el regreso de Claudio Bravo

Fuera de todos los nombres nuevos que está buscando incorporar la selección chilena, hay dos históricos que no están y que algunos extrañan. Mauricio Isla y Claudio Bravo no fueron convocados, lo que deja en duda un posible retorno.

Ante esto, Alexis Sánchez fue más que claro. Para la situación del Huaso, le pasó la pelota para que diga si seguirá o no en la Roja. "No sé si Isla sigue, es grande y le deben preguntar a él. Cada uno tiene la responsabilidad de decir las cosas a la cara y a las cámaras. Hay muchos que están comenzando y hay que apoyarlos".

Finalmente en el caso de Claudio Bravo, enfatizó que es una persona clave para el camarín. "Claudio siempre es importante, juegue o no es un pilar para nosotros. Me gustaría que esté, que estuvieran todos", cerró.