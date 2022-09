La selección chilena enfrenta a Marruecos este viernes desde las 16:00 horas en el primero de dos duelos amistosos de la fecha FIFA. Las selecciones clasificadas al Mundial de Qatar ultiman detalles mientras la Roja inicia su proceso con Miras a Canadá, Estados Unidos México 2026.

El representativo nacional estará encabezado por Gary Medel, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez, junto a los nuevos referentes Ben Brereton y Brayan Cortés, y jóvenes con gran proyección como Cristóbal Campos, Marcelino Núñez y Darío Osorio.

Claudio Bravo no fue considerado en la nómina esta vez, y consultado por la presencia de Medel, Vidal y Alexis, Eduardo Berizzo manifestó que “tienen la importancia que otorga la experiencia y que es necesaria para que los jóvenes se incluyen en esta selección se reflejen en una cualidad de esfuerzo, de perseverancia, de mantener el nivel y una jerarquía de juego muy alta. De mantener una actualidad durante 10 ó 15 años en la selección, eso no se logra con facilidad”.

El Toto agrega que “los propios jóvenes encuentren en ellos signos de admiración. Ellos deben conducir esta energía nueva para que eleven el nivel de la selección, exigiéndoles a los jóvenes que se acerquen a su jerarquía”.

Berizzo sentencia que “un equipo se nutre de futbolistas experimentados y jóvenes, en ese proceso estamos. En una mezcla que nos haga sentir a todos muy fuertes, a los experimentados, a los jóvenes, a los que tienen 25-26 años y también existen y están en grandes clubes. Necesitamos de todos, que cada uno aporte lo que mejor tiene”.

Tras el amistoso frente a Marruecos en el estadio RCDE de Cornella de Llobregat, España, la selección chilena se medirá contra Qatar el martes 27 de septiembre en eñl Generali Arena de Viena, Austria.

