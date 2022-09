La selección chilena vuelve a la acción este viernes cuando enfrente Marruecos en una nueva prueba para el recién comenzado ciclo de Eduardo Berizzo en el banquillo, siendo esta la primera nómina en la que puede contar con gran parte de los referentes. El entrenador tiene claro su plan.

Todo parece indicar que el argentino optará por un parado táctico de 3-5-2 para enfrentarse al equipo mundialista, algo que dejó ver en su más reciente conferencia de prensa. "Hay una tendencia a transformar los sistemas en cinco defensas o tres. Si bien es una declaración de intenciones, hay ideas que están por encima de, que tiene que ver con cómo recuperar la pelota, los futbolistas a invertir en eso", señaló.

Quien fuera ayudante de Marcelo Bielsa siguió hablando lo que espera reflejar en el terreno de juego. "Puedes pensar en un sistema arriesgado, pero luego retroceder 70 metros y esa declaración va en contra de la práctica. Cualquier sistema que utilices, debes definir ´donde recupera y qué quieres hacer", indicó.

Más allá del esquema, Berizzo habló de qué desea ver en la Roja. "Yo, con cualquiera que juguemos, quiero una presión alta, que el balón pase por mí y repartir con ayuda. Y al recuperar, hacer de mi posesión algo que lastime al rival. Más allá de cualquier sistema, mi premisa tiene que ver con recuperar la pelota alto, esforzarnos en eso porque te acerca al arco rival y el uso de la pelota a partir del movimiento con volantes que, con su dinámica, den velocidad para filtrar balones por las bandas a nuestros atacantes", puntualizó.

Tuvo, además, palabras de elogio hacia Valber Huerta, quien apunta a ser uno de los titulares. "Es un futbolista de un gran pase de salida, que hace que la pelota sea bien jugada y fluida. Consideré que es su momento, esta convocatoria premia su rendimiento en su club".

De esta manera, se espera que la selección chilena forme ante Marruecos de la siguiente manera: Brayan Cortés; Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta; Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Marcelino Núñez, Gabriel Suazo; Alexis Sánchez y Ben Brereton para la ofensiva.

