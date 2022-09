Eduardo Berizzo revela por qué eligió jugar contra Marruecos: "No queremos un trámite, queremos un partido que nos haga mejores y rivales que potencien nuestro nivel"

La selección chilena de Eduardo Berizzo vuelve a la cancha este viernes enfrentando a Marruecos en duelo amistoso desde las 16:00 horas en el estadio Venue RCDE de Cornella de Llobregat, en España.

Respecto a las razones del duelo, el Toto manifestó que “escojo selecciones rivales que potencien nuestro nivel, que clasificaron al Mundial. Venimos de una gira contra Ghana, Corea y Túnez, con futbolistas con ritmo y en competiciones. No queremos un trámite, sino un partido que nos haga mejores, que nos permita probar fuerza, ver jugadores nuevos y rendimientos”.

El entrenador de la Roja añadió que “Marruecos es una selección muy buena. Si bien sufrió el cambio de entrenador, no modifica la calidad de sus futbolistas. Venían con un 5-3-2, pero estamos dispuestos a adaptarnos en un partido que será de ritmo alto. La posesión del balón mandará sobre el juego”.

“Marruecos es un equipo dinámico, que ha cambiado de entrenador y este es su primer partido. Venía jugando de otra manera y su entrenador antiguo jugaba a otro sistema, pero cualquier sistema que usen está lleno de futbolistas rápidos, técnicos y veloces que pasan rápido del ataque a la defensa con bandas muy peligrosas. Es un partido importante, un equipo mundialista y en un proceso de hace mucho tiempo. Nosotros nos encontramos en otro proceso, será una buena prueba equiparar a futbolistas muy buenos”, complementó el deté sobre el próximo rival de Chile.

Por otro lado, Eduardo Berizzo fue consultado por la importancia que le da a la edad en sus nóminas considerando que aún queda baile para algunos de la generación dorada mientras figuras jóvenes crecen con la intención de ganarse un lugar en la Roja.

“De otra época, otro tiempo. Encontrarme a futbolistas que dirigí o acompañé a dirigir… y para mí, necesitamos esa energía y compromiso de todos, esas ganas de estar. No divido a futbolistas por edad o generaciones, esta selección necesita de todos, de entenderse, de convivir y compenetrarse unos a otros”, explicó el Toto.

Eduardo Berizzo sentencia que “en ese proceso nos encontramos, lo iniciamos en la gira por Japón y Corea con esa idea y esto tiene la misma idea de continuidad incorporando futbolistas, tratando que todos se sientan parte como se los dije y que encontremos una idea e identidad de juego donde todos se sientan importantes, sentir que dominamos el partido a partir de la presión, que se reparta el esfuerzo entre todos colectivamente hablando”.

