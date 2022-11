Bravo y su lamento por no ir al Mundial: "Veo selecciones que están bajo nuestro nivel"

Pese a que la no clasificación de Chile al Mundial de Qatar ocurrió en marzo de este año, todavía sigue resonando la ausencia de La Roja la competencia que paraliza el mundo futbolístico.

Ahora fue Claudio Bravo quien volvió a analizar los motivos que dejaron afuera a la escuadra nacional del torneo. El arquero, en conversación con Mega, señaló que "el otro día fui a Polonia, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Catar, en el Mundial.

"Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí... Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados”, agregó.

Eso sí, Bravo reconoció que “no he tenido mucho tiempo de ver o analizar algún partido, salvo lo que uno escucha o ve... He estado dedicando más de mi tiempo para estar en estas actividades con niños”.

Por último, manifestó que “me vine con grata impresión de Berizzo. Trabajamos muy fuerte, pero en realidad en las selecciones no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario”.

Claudio Bravo se encuentra en Chile tomándose un descanso de la desafiante temporada con el Betis. Viajará en los próximos días a España para retomar los trabajos de cara a la segunda parte de los campeonatos europeos, donde buscará seguir peleando por el puesto de titular.

Por ahora, ha ido rotando en las diferentes competencias con Rui Silva, aunque el Capitán de La Roja buscará tener más continuidad de cara al inicio de las Eliminatorias, que será en marzo o junio del 2023.