Chile cuenta las horas para un nuevo desafío amistoso, esta vez en Viena ante la selección de Qatar, anfitriona del Mundial de fin de año y que se prepara con todo para la cita planetaria.

La Roja servirá como sparring para los quataríes, quienes cayeron en el primer partido de la fecha FIFA con Canadá por 2-0, mismo marcador con que el equipo de Eduardo Berizzo perdió con Marruecos.

Sin desafíos cercanos de carácter oficial, la selección chilena busca encontrar una idea de juego y pavimentar un camino para los próximos años de la mano del Toto, pero aún no se encuentra con el triunfo y tampoco con goles.

Ante Qatar será una nueva opción para mostrar una mejor cara y dar tranquilidad en el futuro cercano de Chile, con una nómina que ya tiene la baja de Guillermo Maripán por lesión. Se espera que además de los nombres ya históricos como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel; se espera que Berizzo pruebe a otros jugadores como Marcelino Núñez, Felipe Méndez o Gabriel Suazo, que no tuvieron mucha participación ante Marruecos.

El partido se jugará este martes en Austria, para luego que los seleccionados se unan a sus clubes y tengan una pausa con la selección hasta noviembre, donde se habla de un amistoso con Polonia de Robert Lewandowski.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.