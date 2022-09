Chile vs Qatar | Cuándo juegan, horario y quién transmite EN VIVO el segundo amistoso de La Roja

Una nueva oportunidad de cambiarle la cara a la selección chilena tendrá Eduardo Berizzo y los jugadores de La Roja esta semana cuando en el segundo partido de la Fecha FIFA se enfrenten a la selección de Qatar en Austria, en el estadio Franz Hor de Viena.

Luego de caer derrotados con Marruecos por 2-0 y cosechar seis partidos no solo sin ganar, sino también sin marcar goles, la falta de triunfos ya incomoda en Chile y deberán salir a ganar ante los anfitriones del Mundial.

En un duro partido, seguramente el Toto cambie algunas piezas entre los bajos rendimientos, pero también para seguir probando jugadores de cara a los futuros desafíos oficiales del Equipo de Todos. En el caso de los qataríes, también vienen de perder en un amistoso con Canadá, por 2-0.

Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00).

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Qatar?

Chile vs Qatar juegan este martes 27 de septiembre a las 14:00 horas de Chile.

Online: ¿Dónde ver vía streaming gratis en vivo a Chile vs Qatar ?

Podrás ver en vivo y completamente gratis el encuentro de Chile vs Qatar por streaming en Redgol.cl y a través de la app de Redgol.(Solo en territorio chileno y con conexión Wi-Fi).

Además, también será transmitido vía online por Estadio TNT Sports.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Qatar?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2 y CHV, en los siguientes canales:

