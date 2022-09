Chile vs Marruecos por RedGol | ¿Cómo ver EN VIVO el partido de La Roja ONLINE GRATIS y por STREAMING?

Chile vuelve a la cancha y será en un amistoso oficial por fecha FIFA previo al Mundial de Qatar 2022, cita a la que está clasificada el rival de La Roja, Marruecos.

Partidazo con varias estrellas europeas que tienen los africanos y serán un duro desafío para los chilenos, que con Eduardo Berizzo en la banca buscarán no solo el primer gol del proceso en la adulta, sino también el triunfo.

La formación será con Brayan Cortés, Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta; Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez y Arturo Vidal; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Y este partido podrás verlo completamente gratis y full HD en nuestro sitio, tal como las pasadas Eliminatorias donde transmitimos todos los partidos en Redgol.cl.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Para ver el partido online gratis, full HD y en vivo necesitas conexión wifi o fija y estar en territorio chileno (Revisa cómo descargar la app de RedGol en IOS o Android).

Transmisión: ¿Cómo ver los partidos de las Eliminatorias y a Chile EN VIVO por Redgol?

Redgol transmitirá la doble fecha FIFA de la selección chilena completamente en vivo en nuestro sitio y app oficial.

¿Qué necesitas? Solo debes estar en territorio chileno y tener conexión a wifi o internet fijo en el lugar que te encuentres. Teniendo esto, puedes ver a Chile vs Marruecos y el próximo martes a La Roja contra Qatar.

A la hora del partido, ingresa a nuestro sitio en el navegador de tu dispositivo (computador, tablet o celular) o bien a los siguientes links para descargar o abrir la app de RedGol y podrás ver completamente en vivo, full HD y libre de costo.