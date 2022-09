Chile vs Marruecos | ¿Cuál es la nómina de citados de La Roja de Berizzo?

Este viernes 23 de septiembre la Roja deberá enfrentar a la selección de Marruecos, jornada de preparación para la selección rival ya que participará en el Mundial de Qatar en noviembre.

Los seleccionados se encuentran preparados para el duelo, y entre las principales ausencias de la nómina de director técnico Eduardo Berizzo se encuentra el arquero Claudio Bravo y el delantero Eduardo Vargas, ambos jugadores no estarán presente en los citados para los partidos de la fecha FIFA. Entre los históricos de la “generación dorada” se encuentran Gary Madel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Para conseguir una victoría el Toto Berizzo irá con la siguiente formación ante Marruecos: Brayan Cortés en el arco, Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta en defensa; Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez y Arturo Vidal en mediocampo; Alexis Sánchez y Ben Brereton en ataque.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

¿Cuál es la nómina de citados de La Roja de Berizzo para los amistosos?

El director técnico de la Selección Chile citó a los siguientes jugadores para los amistosos:

Arqueros

Gabriel Arias (Racing Club)

Brayan Cortés (Colo Colo)

Cristóbal Campos (Universidad de Chile)

Defensas

Paulo Díaz (River Plate)

Valber Huerta (Toluca)

Guillermo Maripán (AS Mónaco)

Gary Medel (Bologna)

Nayel Mehssatou (K. V. Kortrijk- Bélgica)

Eugenio Mena (Racing Club)

Francisco Sierralta (Watford)

Jeyson Rojas (Colo Colo)

Gabriel Suazo (Colo Colo)

Mediocampistas

Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen)

Felipe Méndez (CSKA Moscú)

Marcelino Núñez (Norwich)

Erick Pulgar (Flamengo)

Diego Valdés (América)

Arturo Vidal (Flamengo)

Darío Osorio (Universidad de Chile)

Esteban Pavez (Colo Colo)

Williams Alarcón (Unión La Calera)

Delanteros

Alexis Sánchez (Olympique de Marsella)

Ben Brereton Díaz (Blackburn Rovers)

Ángelo Henríquez (Miedź Legnica- Polonia)

Juan Delgado (Paços de Ferreira)

Jean Meneses (Toluca)

Diego Valencia (Salernitana)

Clemente Montes (Universidad Católica)