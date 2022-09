Las ligas de todo el mundo se encuentran detenidas estos días producto de la fecha FIFA, donde la selección chilena es una de las tantas que verán acción. Dos partidos amistosos tendrá la Roja, ante Marruecos y Qatar, y el primero se jugará este viernes 23 de septiembre, duelo para el cual Eduardo Berizzo define su formación para ir por su primera victoria.

El Toto tomó las riendas del Equipo de Todos a fines de mayo y tras eso se embarcó en una gira por Asia, con una nómina que no armó él, y en tres partidos sumó tres derrotas: 0-2 ante Corea del Sur, 0-2 ante Túnez y un 0-0 que terminó 1-3 en penales ante Ghana. Por eso, ahora quiere celebrar.

Berizzo no ha podido festejar un triunfo y ahora tendrá duros desafíos ante dos selecciones que dirán presente en el Mundial de Qatar 2022, y eso mismo hace que se motive a ir con sus mejores hombres, aunque también hay espacio para innovar y buscar alternativas.

Bajo ese contexto, la primera gran novedad sería el cambio de esquema, o así al menos lo dejó entrever recientemente el discípulo y exayudante de Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.

Ante Corea del Sur Berizzo alineó un 4-1-4-1, ante Túnez un 4-3-3 y ante Ghana un esquema de 3-4-1-2, y es esta última la que más se acerca a la que probablemente alineará ante Marruecos. Un novedoso 3-5-2 saltará a la cancha del Estadio Cornellà-El Prat de Barcelona.

De no mediar contratiempos, la Roja irá con la siguiente formación: Brayan Cortés en el arco, Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta en defensa; Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez y Arturo Vidal en mediocampo; Alexis Sánchez y Ben Brereton en ataque.

Cabe destacar que una alternativa en defensa es Guillermo Maripán, quien tuvo trabajo diferenciado en la jornada de entrenamiento previo al choque con los marroquíes y sus molestias físicas lo dejan incluso en duda para ver acción en el siguiente duelo ante Qatar.

Marruecos, por su parte, no se anda con pequeñeces y también quiere celebrar. El equipo dirigido por Walid Regraki tendrá a dos de sus principales estrellas, una del Chelsea y otra del Inter de Milán, en cancha y formará con Mounir El Mohamady en portería; Ashraf Hakimi, Yahya Attia Allah, Roman Sais y Ashraf Dari en defensa; Ezzedine Onahi, Yahya Gibran y Younes Belhanda en mediocampo; Hakim Ziyech, Ryan Mayi y Ayoub Al Kaabi en delantera.

