La selección chilena está a solo horas de volver a la acción, y lo hará con nueva camiseta blanca. En esta fecha FIFA de septiembre, la Roja de Eduardo Berizzo debe medirse ante Marruecos este viernes 23 y después chocará con Qatar el martes 27, instancia que aprovechará para estrenar la renovada indumentaria.

Tanto los marroquíes como los cataríes juegan de rojo, en distintos tonos al nuestro, por lo que el Equipo de Todos saltará a la cancha con la polera blanca que filtró el popular cantante Pailita y que Ben Brereton lució después de manera oficial. Eso sí, ahora fueron más los que la lucieron.

Gary Medel, Clemente Montes, Guillermo Maripán, Big Ben, Gabriel Suazo, Esteban Pavez y Williams Alarcón se tomaron una pausa en plena preparación para el choque ante el equipo del técnico Walid Regragui para ponerse la inédita edición de la tricota nacional y posar para las cámaras.

La indumentaria Adidas se caracteriza por el impecable blanco y los detalles en mangas, cuello y costados de color azul y rojo, y tanto el Pitbull, representante de la Generación Dorada, como Montes, Brereton y Alarcón, la nueva generación, la lucen con total orgullo antes de volver a la acción.

Así, la selección chilena ya tiene todo listo para volver a jugar. Este viernes 23 de septiembre chocará con Marruecos y el martes 27 ante Qatar, y aprovechará de estrenar la nueva camiseta blanca.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.