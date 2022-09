Chile vs Marruecos | Horario, dónde y cómo ver aquí ONLINE GRATIS o por TV a La Roja de Eduardo Berizzo

Recta final para el regreso de la selección chilena, que esta semana tiene su primer partido de la fecha FIFA con Marruecos, clasificado al Mundial de Qatar 2022 y que tiene como grandes nombres al lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi y el delantero del Chelsea, Hakim Ziyech.

De la mano de Eduardo Berizzo, Chile presenta algunas caras nuevas y otros jugadores ya conocidos del plantel histórico; que tiene como gran ausencia a Claudio Bravo en el arco.

Con miras a buscar nuevos nombres y cambiar la cara de La Roja de las últimas Eliminatorias, el Toto buscará su primer triunfo al mando del Equipo de Todos.

El encuentro se jugará en el RCD Stadium del Espanyol, en España y contará como rival a los marroquíes que firmaron su presencia en Qatar 2022 y tienen un grupo con Bélgica, Croacia y Canadá.

El XI titular será con Brayan Cortés en la puerta; Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta, Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Gabriel Suazo en la medular; Alexis Sánchez y Ben Brereton

Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00).

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Marruecos?

Chile vs Marruecos juegan este viernes 23 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Online: ¿Dónde ver vía streaming gratis en vivo a Chile vs Marruecos ?

Podrás ver en vivo y completamente gratis el encuentro de Chile vs Marruecos por streaming en Redgol.cl y a través de la app de Redgol en IOS o ANDROID.(Solo en territorio chileno y con conexión Wi-Fi).

Además, también será transmitido vía online por Estadio TNT Sports.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Marruecos?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2 y CHV, en los siguientes canales:

