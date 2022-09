Chile vs Marruecos: ¿En qué grupo del Mundial Qatar 2022 está el rival de Chile y contra quiénes juega?

A partir de las 16 horas de este viernes, la selección chilena volverá a tener acción ante Marruecos en el primer duelo amistoso en el que Eduardo Berizzo contará con gran parte del plantel, incluyendo a la denominada Generación Dorada.

Anteriormente el Toto había disputado tres partidos amistosos (derrotas ante Corea del Sur y Túnez y un empate ante Ghana) en los que solo contó con jugadores del medio local y otras caras jóvenes del extranjero.

Sin embargo, para este encuentro vuelven a la nómina figuras como Alexis Sánchez, Gary Medel, Arturo Vidal y Charles Aránguiz, aunque también otros jugadores como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas quedaron sorpresivamente fuera de esta convocatoria.

El duelo también será un buen apronte para ver a figuras jóvenes llamadas a ser parte del recambio en la selección, como es el caso de Marcelino Núñez, Gabriel Suazo, Brayan Cortés o Víctor Felipe Méndez. También aparecen jugadores más jóvenes que hacen sus primeras armas en La Roja adulta como Darío Osorio, Clemente Montes, Cristóbal Campos y Williams Alarcón.

Por la otra cara, el equipo marroquí busca prepararse de la mejor forma para el Mundial de Qatar 2022 y trae consigo a sus máximas figuras para enfrentar a nuestro país, como el lateral Achraf Hakimi del PSG, el volante Sofyan Amrabat de la Fiorentina y el portero del Sevilla Yassine Bounou.

¿En qué grupo del Mundial 2022 está Marruecos y contra quiénes jugará?

La selección de Marruecos dirigida por Walid Regragui cayó en el Grupo F del Mundial de Qatar 2022 y tendrá complicados enfrentamientos ante Bélgica, Croacia y Canadá.

Los marroquís debutarán ante Croacia, que fue el finalista de la Copa del Mundo pasada en Rusia 2018 cuando cayeron en la final por 4-2 ante Francia. El equipo está liderado por Luka Modric, Ivan Perisic y Marcelo Brozovic y es serio candidato a pasar de ronda.

Luego tocará el turno de jugar contra el favorito del grupo, Bélgica, que tiene esta Copa del Mundo para que su denominada generación dorada logre de una vez por todas llegar a puestos de avanzada con figuras como Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard y Thibaut Courtois.

Finalmente cerrará la fase de grupos ante Canadá que jugará su segundo Mundial de la historia, pero que clasificó como el primer lugar de las Eliminatorias de la Concacaf, y que tiene como su gran figura al lateral del Bayer Múnich Alphonso Davies.

