Este viernes a las 16:00 horas de nuestro país, la selección chilena se enfrenta a Marruecos en el estadio RCDE de Barcelona en su primer partido amistoso de esta Fecha FIFA.

Eduardo Berizzo elaboró una nómina que reúne jugadores de proyección y otros de más experiencia, incluyendo a varias figuras de la Generación Dorada, como Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Uno de los pimerizos con la Roja es Víctor Felipe Méndez, recientemente transferido al CSKA de Moscú, donde ya ha conseguido ser titular.

El ex Unión Española, de 22 años, ya había sido considerado en la gira asiática y ahora se ilusiona con mantenerse por mucho tiempo en la Roja.

"Es mi segunda experiencia en la selección, en lo personal muy contento de estar acá. Para mí es un orgullo poder representar a la selección", señaló el jugador del CSKA.

Sobre Eduardo Berizzo, comentó: "Cada vez nos vamos adaptando a la idea que quiere el cuerpo técnico y eso creo que cada jugador lo va interpetando de buena manera".

Y respecto al rival del viernes, indicó: "Es una selección competitiva, sabemos que van a jugar la Copa del Mundo. Creo que es un partido de alta exigencia, pero nos estamos preparando de buena manera para poder estar a la altura y obviamente quedarnos con el triunfo".

Después de enfrentar a Marruecos, la Roja viajará a Austria para medirse el martes con la la selección de Qatar, organizadora del próximo Mundial.

